Стилист программы «Модный приговор» раскрыла секреты идеальных волос

Прежде чем приступить к укладке для определенного торжества, узнайте примерный прогноз погоды. Учтите, что распущенные кудри не стоит крутить, тратя на это два часа своего времени в дождливую погоду, потому что они быстро от влажности превратятся в сосульки. В этом случае комфортнее будет их собрать в объемную прическу и выпустить только пару свободных прядей - так и кудри и сама прическа дольше сохранят свою текстуру и свежесть.