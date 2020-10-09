Стилист программы «Модный приговор» раскрыла секреты идеальных волос

Стилист популярной программы на Первом канале «Модный приговор» Александра Эдельберг рассказала читательницам портала krasotka.ee, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они всегда выглядели свежими и здоровыми.
1. Чтобы не терялся естественный объем на линии вашего пробора, нужно менять его или сдвигать линии хотя бы на сантиметр влево или вправо.
2. Чтобы получить естественный объем при укладке волос дома, сушите волосы, наклоня голову вниз, направляя струю воздуха на корни волос и массируя их пальцами. Только затем уже сушите волосы по форме стрижки.
3. Чтобы маска или лосьон-кондиционер подействовали на волосы после мытья шампунем, подсушите волосы полотенцем, удалив излишнюю влагу. Иначе все ухаживающие и восстанавливающие ингредиенты стекут с волос вместе с водой.
4. Не наносите маски и кондиционеры на кожу головы - они предназначены только для восстановления структуры волос. Тщательно промывайте волосы после времени выдержки, иначе потеряется естественный объем, волосы быстрее станут жирными и несвежими, плюс кожа головы может зудеть или шелушиться от раздражения и остатков продуктов ухода.
5. Будьте осторожны, всегда используйте горячие инструменты, щипцы и утюги для укладки только для полностью сухих волос, иначе не избежать секущихся кончиков, ломкости и сухости.
Три главные ошибки при укладке волос дома
Никогда не стремитесь повторить прическу точь-в-точь как на картинке, которую вы выбрали для подражания: все равно не получится. Стремитесь к образу, но будьте индивидуальны, старайтесь подчеркнуть похожей и понравившейся формой ваши достоинства и красоту своих волос.
Будьте осторожны со стайлингом, используйте все в меру и дозированно. Много лака - не всегда хорошо и не значит, что прическа долго продержится. Наоборот, волосы быстрее будут выглядеть грязными и несвежими, а укладка быстро рассыпется.
Прежде чем приступить к укладке для определенного торжества, узнайте примерный прогноз погоды. Учтите, что распущенные кудри не стоит крутить, тратя на это два часа своего времени в дождливую погоду, потому что они быстро от влажности превратятся в сосульки. В этом случае комфортнее будет их собрать в объемную прическу и выпустить только пару свободных прядей - так и кудри и сама прическа дольше сохранят свою текстуру и свежесть.