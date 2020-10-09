Об этом не расскажут стилисты: какие вещи нельзя надевать во избежание неприятностей

Надетые несколько раз подряд

Любые вещи, надетые утром, отправляются с владельцем в социум, «проживают» с ним день, окунаются в мир положительных и негативных эмоций от окружающих. Одежда накапливает в себе энергетический заряд дня и какое-то время удерживает на себе. Ежедневно возвращаясь к одному и тому же наряду, человек натягивает на себя энергетическую матрицу предыдущих дней.

Для того чтобы сбросить «память» о предшествующих событиях, одежде нужно дать «отдохнуть»: стряхнуть, проветрить, повесить на отдельную вешалку.

Одежда незнакомца

Предметы гардероба, полученные от незнакомца, хранят в себе след бывшего хозяина. Хорошо, если это был позитивный человек, которому в жизни многое удавалось. Но он мог быть неудачником. Хуже того, если этот человек болел. Если вам не обойтись без одежды с чужого плеча, обязательно постирайте ее и дайте какое-то время «отдохнуть», привыкнуть к новому дому.

Одежда умершего

Забирая вещи умершего человека, подумайте о том, что послужило причиной его смерти. Возможно, это была заразная болезнь, которая может передаться новому хозяину. В таком случае одежду надевать нельзя ни при каких обстоятельствах. Лучше ее сжечь.

Помните и об отрицательной энергетической наполненности этой вещи. Как правило, умирающего переполняют страх, боль, немощь. Здоровый человек, надевая вещь умершего, как бы навешивает на себя частицу того, кто ушел, принимает на себя неудачи, неприятности, болезни.

Если избавляться от вещей умершего не хочется, постирайте и проветрите их. Сложите в дальний ящик и дайте отлежаться. Через какое-то время энергетический след умершего растворится и предметы гардероба будут пригодны к носке. По возможности откажитесь носить вещи того, кто покинул мир живых. Если будете передавать их другому, отдавайте от чистого сердца, не таите зависти, не расстраивайтесь от того, что вещи приходится отдавать.

Мужские вещи не стоит носить женщине

Запрет на ношение мужских предметов гардероба женщинами уходит корнями в библейские времена. Со временем жизнь людей менялась, возникали новые правила и нормы. Например, женщины стали носить брюки. Но следует отметить, что брюки стали элементом именно женского гардероба. Чтобы понять, почему же женщине не стоит надевать одежду, пошитую для мужчин, нужно рассмотреть этическую сторону вопроса.