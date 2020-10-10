Повседневные привычки заграничных модниц, благодаря которым они выглядят стильно

Довольно часто из путешествия в другую страну мы приезжаем с вагоном впечатлений не только об архитектуре и национальной кухне. Многие, в первую очередь, очарованы людьми, с которыми доводится сталкиваться за границей. Что же в них такого необычного, спрашивает «Мой секрет»?
Многие мужчины и женщины отмечают необычное чувство стиля за рубежом. Стилисты же характеризуют его стремлением к простоте и комфорту. Предлагаем запомнить некоторые привычки заграничных модниц, которые определенно помогут изменить собственный стиль.
Яркая обувь — это не клоунский вариант
В последнее время многие демократичные бренды представляют в своих коллекциях яркую обувь, но мы по привычке обходим ее стороной. Ведь золотые или леопардовые ботильоны кажутся такими непрактичными. Ну с чем их носить?
Яркая обувь может стать главным акцентом образа, если остальные составляющие простых цветов. Не нужно комбинировать анималистический принт с цветами или клеткой. Достаточно простых черно-белых или коричневых вещей, чтобы выглядеть стильно.
И главное — если обувь необычного и броского цвета, модель должна быть максимально простой. Золотые ботинки — это красиво, а вот золотые со стразами и бахромой — перебор.
Чистая голова — уже прическа
Мы привыкли уделять много времени прическе. Если помыла голову, то обязательно нужно сделать укладку феном или утюжком, использовать плойку, сделать прическу.
За границей чистые волосы — это уже отличная прическа. Там принято мыть голову каждый день, использовать качественные средства для волос, благодаря которым они и без укладки шелковистые, послушные и блестящие. А вот стайлинговые приборы модницы используют лишь по случаю. Для ежедневной прически им достаточно аккуратно собранных или распущенных волос в своем естественном виде: с легким пушком у корней, кудрями на кончиках. Никто не стремится к идеально гладкой шевелюре. Это праздничный вариант, как и яркий макияж.
Солнцезащитных очков много не бывает
Другое наблюдение — изобилие солнцезащитных очков у заграничных женщин и мужчин в том числе. Они носят их не только в любое время года, но и в любое время суток. И это выглядит здорово!
А все потому, что очки подобраны по форме лица, соответствуют образу в целом. Не могут одни очки быть идеальными и для летнего и для зимнего образа. Да и тренды меняются, нужно следить за ними.
Объемные вещи фигуру не портят
О том, что вещи в стиле оверсайз в тренде, наверно, слышали все. Но примерить их решились пока только юные красотки. Взрослые женщины продолжают отдавать предпочтение исключительно приталенным фасонам жакетов, пальто и курток. А ведь такие вещи не стройнят, особенно когда все составляющие образа облегающие.
Посмотрите хотя бы на сочетание худи и пальто — это же очень стильно!
Светлые джинсы можно носить зимой
Практичность — основополагающее требование при выборе вещей у многих наших женщин. Так появляется 10 пара черных джинсов в гардеробе и пятая серая куртка. А как же тренды, желание меняться, экспериментировать?
Особенно это относится к нижней части образов, ведь на белый свитер или блузку мы еще можем решиться, а вот светлые брюки или джинсы встретишь нечасто. Почему? Ведь они нисколько не полнят, если фасон выбран правильно (посадка высокая, в бедрах свободно сидят).