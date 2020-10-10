Повседневные привычки заграничных модниц, благодаря которым они выглядят стильно

Многие мужчины и женщины отмечают необычное чувство стиля за рубежом. Стилисты же характеризуют его стремлением к простоте и комфорту. Предлагаем запомнить некоторые привычки заграничных модниц, которые определенно помогут изменить собственный стиль.

Яркая обувь — это не клоунский вариант

В последнее время многие демократичные бренды представляют в своих коллекциях яркую обувь, но мы по привычке обходим ее стороной. Ведь золотые или леопардовые ботильоны кажутся такими непрактичными. Ну с чем их носить?

Яркая обувь может стать главным акцентом образа, если остальные составляющие простых цветов. Не нужно комбинировать анималистический принт с цветами или клеткой. Достаточно простых черно-белых или коричневых вещей, чтобы выглядеть стильно.

И главное — если обувь необычного и броского цвета, модель должна быть максимально простой. Золотые ботинки — это красиво, а вот золотые со стразами и бахромой — перебор.

Чистая голова — уже прическа

Мы привыкли уделять много времени прическе. Если помыла голову, то обязательно нужно сделать укладку феном или утюжком, использовать плойку, сделать прическу.

За границей чистые волосы — это уже отличная прическа. Там принято мыть голову каждый день, использовать качественные средства для волос, благодаря которым они и без укладки шелковистые, послушные и блестящие. А вот стайлинговые приборы модницы используют лишь по случаю. Для ежедневной прически им достаточно аккуратно собранных или распущенных волос в своем естественном виде: с легким пушком у корней, кудрями на кончиках. Никто не стремится к идеально гладкой шевелюре. Это праздничный вариант, как и яркий макияж.

Солнцезащитных очков много не бывает

Другое наблюдение — изобилие солнцезащитных очков у заграничных женщин и мужчин в том числе. Они носят их не только в любое время года, но и в любое время суток. И это выглядит здорово!

А все потому, что очки подобраны по форме лица, соответствуют образу в целом. Не могут одни очки быть идеальными и для летнего и для зимнего образа. Да и тренды меняются, нужно следить за ними.

Объемные вещи фигуру не портят

О том, что вещи в стиле оверсайз в тренде, наверно, слышали все. Но примерить их решились пока только юные красотки. Взрослые женщины продолжают отдавать предпочтение исключительно приталенным фасонам жакетов, пальто и курток. А ведь такие вещи не стройнят, особенно когда все составляющие образа облегающие.

Посмотрите хотя бы на сочетание худи и пальто — это же очень стильно!

Светлые джинсы можно носить зимой

Практичность — основополагающее требование при выборе вещей у многих наших женщин. Так появляется 10 пара черных джинсов в гардеробе и пятая серая куртка. А как же тренды, желание меняться, экспериментировать?