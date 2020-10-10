Из одеяла в пальто: эстонский дизайнер создала уютную коллкцию

В коллекцию входит 11 эксклюзивных пальто, которые отличаются простотой кроя, красотой формы и невероятным удобством. Некогда хранящие сон своих хозяев в уютной темноте спальных комнат одеяла получили вторую жизнь - такое пальто подойдет и для прохладного летнего вечера, и для снежного зимнего дня.

Пальто изготовлены по принципу ноль отходов – из тщательно отобранных шерстяных одеял. На создание коллекции Марит Илисон вдохновил темный осенне-зимний период.

Новейшие пальто из жаккардовой ткани – двусторонние. В коллекции также можно найти модель с воротником. Пальто вручную украшены неповторимой вышивкой кристаллами. «К каждому пальто – свой подход. В каждом случае я пыталась понять, чем именно дополнить ту или иную модель“, – комментирует Марит Илисон.

Каждое пальто, пронумерованное вручную, поистине уникально и всегда будет актуальным – настоящая находка для ценителя моды!

Ознакомиться со всей коллекцией можно на сайте www.maritilison.com.