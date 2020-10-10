Продавщица нашла способ сообщить жене покупателя о его любовнице

Зои Роу (Zoe Roe) выложила ролик в субботу, 3 октября. В тот день к ним в магазин пришел мужчина, искавший подарок для жены на десятую годовщину свадьбы. Он выбрал украшение с гравировкой «моей прекрасной супруге», пишет Lenta.ru.

Консультант спросила его, не хочет ли он приобрести что-нибудь еще. Покупатель ответил, что жене он больше ничего покупать не будет, но хотел бы присмотреть украшение для своей девушки и оплатить его с другой кредитной карты. Он объяснил, что скоро они с любовницей будут праздновать год отношений.

Роу помогла ему выбрать еще один подарок. После этого клиент попросил ее подписать подарочные упаковки, чтобы он их не перепутал: на пакете жены букву К, так как ее зовут Кристин, а на подарке для любовницы Л, потому что ее зовут Лора. Роу решила проучить неверного мужа и специально подписала пакеты не теми буквами.