Продавщица нашла способ сообщить жене покупателя о его любовнице

Продавщица ювелирного магазина нашла способ сообщить жене покупателя, что ее муж ей изменяет. Об этом она рассказала в видео на своем аккаунте в TikTok.
Зои Роу (Zoe Roe) выложила ролик в субботу, 3 октября. В тот день к ним в магазин пришел мужчина, искавший подарок для жены на десятую годовщину свадьбы. Он выбрал украшение с гравировкой «моей прекрасной супруге», пишет Lenta.ru.
Консультант спросила его, не хочет ли он приобрести что-нибудь еще. Покупатель ответил, что жене он больше ничего покупать не будет, но хотел бы присмотреть украшение для своей девушки и оплатить его с другой кредитной карты. Он объяснил, что скоро они с любовницей будут праздновать год отношений.
Роу помогла ему выбрать еще один подарок. После этого клиент попросил ее подписать подарочные упаковки, чтобы он их не перепутал: на пакете жены букву К, так как ее зовут Кристин, а на подарке для любовницы Л, потому что ее зовут Лора. Роу решила проучить неверного мужа и специально подписала пакеты не теми буквами.
Видео набрало 7,2 миллиона просмотров и 1,8 миллиона лайков меньше чем за неделю. Комментаторы назвали поступок продавщицы проявлением женской солидарности и пошутили, что не все герои носят плащи. Некоторые пользователи TikTok обвинили Роу в том, что она лезет не в свое дело, но замужние женщины написали им в ответ, что хотели бы знать, что муж им изменяет, и похвалили автора видео.