Свадебный образ по-осеннему: тренды сезона и подводные камни при выборе платья

Самое первое, что бросается в глаза у невесты - это ее свадебное платье, поэтому основное внимание при подготовке к свадьбе уделяется именно этому аспекту.

Казалось бы, что такого сложного в том, чтобы купить платье? Увы, не все так просто и легко, как может показаться на первый взгляд. При выборе свадебного платья, есть ряд обязательных факторов, которые стоит учитывать в момент покупки, пишет Ivona.bigmir.net.

1. Типаж внешности невесты

Свадебные платья бывают разных оттенков, идеально белые, молочно-белые, пудровые. Стоит обратить внимание на оттенок кожи и цвет волос невесты для того, чтобы правильно выбрать оттенок платья. И в конечном итоге, чтобы платье действительно гармонично сочеталось с невестой, подходило ей.

2. Тип фигуры

Естественно, выбирая платье, девушка не задумывается о подводных камнях, а думает лишь о том, чтобы было красиво. Но не всегда это самое «красиво» действительно красиво. Фирменные свадебные платья шьются для моделей, рост которых составляет 180 -185 сантиметров. Далеко не все девушки имеют такой рост, но красивыми хотят быть абсолютно все. Поэтому, чтобы прогадать следует пройти примерку с консультантом, посмотреть насколько подходит вам интересующая модель платья.

Свадебные платья, в основном, делятся на три вида- пышные, платья с летящей юбкой и силуэтные, чаще всего их называют «рыбками». Нравится может все, что угодно, но правильный выбор зависит от правильной оценки типа фигуры. Исходя из этого будет понятно, какой из трех видов платьев идеально подходит вам. У фирменных платьев есть припуски, так что, если понравившаяся модель не подошла по размеру, то можно договориться.

3. Ценовая политика

Что касается ценовой политики фирменных платьев, то в большинстве случаев, к сожалению, или к счастью, цена – это показатель качества. Обычно по платью сразу видно дорогое оно или нет. За помпезность платья, необычный дизайн, качество нужно, конечно, платить. Ориентироваться в данной ситуации нужно на золотую середину. Исходить из приоритетов, то есть надобность дорого платья, его актуальность, актуальность его цены,

4. Погода

В основном свадебные месяцы, это теплые месяцы года- апрель, июнь, июль, август, сентябрь, и начало октября. Погодные условия тоже влияют на настроения невесты. От выбора месяца для свадебного торжества зависит выбор самого платья: будет ли оно с рукавами, можно ли платье с открытой спиной, можно ли открытые руки и плечи. Вопросов на самом деле очень много.

У свадебных платьев, которые актуальны для осеннего сезона есть свои фишки, что и делает их осенними образами.

Основные фишки свадебных платьев, которые актуальны для осени:

1. Плотная ткань, зачастую используется атлас.

2. Закрытый верх с эффектом голого тела, руки и спина при этом кажутся голыми, но на самом деле там плотная телесная сетка.

3.Длинный рукав

4.Большое количество слоев платья (если оно пышное)