Отчаянные эстонские матери оставляли детей в поездах, на улицах и подкидывали под двери

Ныммеский дом матери и грудничка был основан в 1919 году Таллиннским женским обществом. Это было одно из первых послевоенных добровольческих медицинских учреждений в Эстонии. В 1925 году по проекту архитектора Артура Перна было построено новое здание для дома таллиннских матерей и грудничков на улице Ластекоду, в Нымме. Новое здание давало возможность лечить и заботиться о большем количестве матерей и сирот, находящихся в затруднительном положении, пишет Sõbranna.ee.

Ныммеский дом матери и грудничка ФОТО: Christin Rostislav / Fotis

Между двумя войнами это заведение было одним из основных убежищ для матерей и их детей, часто помогая женщинам, которые уже покинули дом, деньгами и едой. Председателем попечительского совета учреждения была Анна Тырванд-Тельманн, известный общественный деятель и член учредительного органа.

Газета «Maa Hääl» посетила центр помощи Нымме в октябре 1933 года и рассказала о том, как живут матери и дети, которые не могут справиться самостоятельно. Женщины, которые все еще кормили грудью, но не могли содержать себя, имели право оставаться там на полгода. 90 процентов матерей из приюта были незамужними, также и дети, находившиеся на попечении, не имели отцов. В ту осень в приюте проживали 154 грудничка и 50 матерей.

В основном проблемы были у неженатых работниц сельского хозяйства

Многие матери приехали из пригородов и просили не выпускать их на улицу. Большинство из них были сельскохозяйственными рабочими, которые забеременели от слуг своего или соседнего хутора. Реже отцом ребенка становился хозяин хутора или его сын. Но в домах были и замужние женщины, у которых уже было много детей или которые нуждались в помощи. Однако иногда убежище искали и женщины из богатых семей, которых выгнали, узнав о беременности.

Малыши принимают солнечные ванны ФОТО: Tallinna linnamuuseum

Кто отец?

На этот вопрос должны были отвечать все подопечные учреждения, но часто вопрос оставался без ответа. Была замечена тенденция: городские дамы очень редко произносили имя отца, а деревенские девушки были более открытыми.

В то время в приюте находилась 14-летняя Тийна, которая ухаживала за своим трехмесячным ребенком. Девочке пришлось бросить пятый класс начальной школы, чтобы поехать в больницу рожать. Затем она попала в дом матери. Родители девочки хотели знать, кто отец, ведь это уголовно наказуемо, но Тийна упорно молчала.

Персонал и малыши Ныммеского дома матери и грудничка ФОТО: Eesti Tervishoiu Muuseum SA

В задачи учреждения попечительства входили также брошенные дети. Матери «теряли» младенцев в поездах, на улице, но чаще всего их оставляли на коврике у дверей квартир. Так, например, у двери Освальда Хартье в 1932 году оставили четырехмесячного мальчика, такой же сюрприз получил и один учитель. Реже у детей была с собой записка от матери, в которой указывался возраст ребенка и в которой просилось хороших людей вырастить его.