Безопасность грудных имплантов: правда или миф?

Каждая девушка, желающая увеличить грудь, задумывается о безопасности имплантов. Существует масса противоречивой информации о заболеваниях и осложнениях, связанных с установкой грудных имплантатов. Интернет пестрит как негативными историями о маммопластике, так и восторженными отзывами обладательниц силиконовой груди. Кому верить? И как выбрать наиболее безопасный вариант для себя?
Для того, чтобы узнать всю правду о грудных имплантах, мы обратились к эксперту в этой области — Валентину Зыкову, одному из топовых пластических хирургов по увеличению груди в Украине. На данный момент Доктор Зыков провел более 3000 маммопластик и хорошо знаком со всеми типами имплантов и, что особенно важно, знает, как они ведут себя со временем, пишет Hochu.ua.
Осложнения после маммопластики: почему возникают и как их устранить
Любая операция несет риски осложнений и — маммопластика не исключение. Каждый пациент, решившийся на пластику груди, должен быть осведомлен о возможных осложнениях, понимать какие факторы могут спровоцировать их появление и знать порядок действий в такой ситуации.
Причины появления проблем после увеличения груди могут заключаться в следующем:
ошибки, допущенные пластическим хирургом: неправильный выбор размера и формы имплантатов, метода установки и доступа. Эти ошибки могут привести к эстетическим проблемам: асимметрия молочных желез, рябь (появление складок на груди при наклонах), дабл-бабл (эффект двойной складки или двойной молочной железы) и т.п.
несоблюдение пациентом рекомендаций после операции, утаивание информации о состоянии здоровья. До операции пациент обязан пройти все необходимые обследования, сдать анализы, предоставить информацию о хронических заболеваниях, чтобы доктор смог увидеть полную картину состояния здоровья пациента. Как бы пациенту ни хотелось сделать операцию "прямо сейчас" и "любой ценой", важно подобрать момент, когда организм не ослаблен после болезни и способен пройти процесс восстановления быстро и гладко. В реабилитационный период крайне важно соблюдать ряд правил: ношение компрессионного белья, своевременное прохождение плановых осмотров, прием лекарственных препаратов, прописанных доктором, ограничение физической нагрузки и т.д. Эти меры также помогут снизить вероятность появления осложнений.
индивидуальные реакции организма на имплантат как на инородное тело. Самыми распространенными осложнениями в этой категории являются: капсулярная контрактура (образование толстой капсулы вокруг имплантата, сжимающей и деформирующей его) и серома (аномальное скопление серозной жидкости между имплантом и железой). Эти осложнения могут возникнуть и через год и через несколько лет, но практика показывает, что если прошло 2 года и все хорошо, то с очень высокой степенью вероятности все хорошо будет и через 10 лет и больше. Свести к нулю вероятность их появления невозможно. Но стоит отметить, что на имплантах с определенным типом оболочки — этот показатель в разы меньше, об этом подробнее в следующем разделе.
Любое проявление болевых ощущений, повышенная температура, эстетические дефекты — это повод немедленно обратиться к вашему доктору. Своевременное обращение поможет устранить проблему на этапе возникновения. Часто послеоперационные проблемы можно решить медикаментозно или с минимальным хирургическим вмешательством. Крайняя мера — удаление протезов или замена на новые (например, при капсулярной контрактуре 3-й или 4-й степени).
Появление осложнений после операции — неприятный момент как для пациентки, так и для врача. Но важно понимать — любое осложнение после маммопластики можно устранить!
Существуют ли полностью безопасные импланты, не дающие осложнений?
Сразу скажу — полностью безопасных имплантатов не существует! Но если говорить о самых безопасных имплантах на сегодняшний день, то это импланты с полиуретановым покрытием, которое еще называют "пена", "микротан". Существует объективный объединяющий показатель, который суммирует все осложнения, в результате которых приходится делать повторную маммопластику или еще одну операцию через какое-то время. Так вот именно на имплантах с покрытием полиуретан этот процент самый маленький по сравнению со всеми другими покрытиями, которые сейчас существуют в мире.
Для примера приведу усредненную мировую статистику по % возникновения осложнений у имплантов с полиуретановым и текстурированным покрытием:
капсулярная контрактура (3-й и 4-й степени, требующая повторной операции с заменой имплантов): у текстурированного 5%, у полиуретана — 0,4%
поздние серомы (через 6 мес после операции): у текстуры 5-10%, у полиуретана — до 5%
смещение или переворот: текстура 5-10%, полиуретан — 0%*
риплинг: текстура-5-10%, полиуретан — 0,01%
* возможны в комплексе с серомой, когда имплант плавает в серозной жидкости и может сместиться или перевернуться
Эта статистика перекликается с моим многолетним опытом установки грудных имплантов. Ко мне часто обращаются пациентки для повторной маммопластики после других хирургов. И я вижу, на каких имплантах капсулярная контрактура возникает чаще. Полиуретановые импланты сложны и требовательны в установке для врача. Не все пластические хирурги работают с ними, так как не умеют их правильно установить: под "пену" делается другой карман, их нужно четко выставить в нужное положение, сложно выровнять. В случае ошибки установки — исправить хирургически можно только в течение первой недели после операции, позже — только замена на новые.
Если пациентке по физическим данным подходит имплант с полиуретановым покрытием — то я всегда предпочту поставить именно его и спать спокойно!