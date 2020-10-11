Безопасность грудных имплантов: правда или миф?

Для того, чтобы узнать всю правду о грудных имплантах, мы обратились к эксперту в этой области — Валентину Зыкову, одному из топовых пластических хирургов по увеличению груди в Украине. На данный момент Доктор Зыков провел более 3000 маммопластик и хорошо знаком со всеми типами имплантов и, что особенно важно, знает, как они ведут себя со временем, пишет Hochu.ua.

Осложнения после маммопластики: почему возникают и как их устранить

Любая операция несет риски осложнений и — маммопластика не исключение. Каждый пациент, решившийся на пластику груди, должен быть осведомлен о возможных осложнениях, понимать какие факторы могут спровоцировать их появление и знать порядок действий в такой ситуации.

Причины появления проблем после увеличения груди могут заключаться в следующем:

ошибки, допущенные пластическим хирургом: неправильный выбор размера и формы имплантатов, метода установки и доступа. Эти ошибки могут привести к эстетическим проблемам: асимметрия молочных желез, рябь (появление складок на груди при наклонах), дабл-бабл (эффект двойной складки или двойной молочной железы) и т.п.

несоблюдение пациентом рекомендаций после операции, утаивание информации о состоянии здоровья. До операции пациент обязан пройти все необходимые обследования, сдать анализы, предоставить информацию о хронических заболеваниях, чтобы доктор смог увидеть полную картину состояния здоровья пациента. Как бы пациенту ни хотелось сделать операцию "прямо сейчас" и "любой ценой", важно подобрать момент, когда организм не ослаблен после болезни и способен пройти процесс восстановления быстро и гладко. В реабилитационный период крайне важно соблюдать ряд правил: ношение компрессионного белья, своевременное прохождение плановых осмотров, прием лекарственных препаратов, прописанных доктором, ограничение физической нагрузки и т.д. Эти меры также помогут снизить вероятность появления осложнений.

индивидуальные реакции организма на имплантат как на инородное тело. Самыми распространенными осложнениями в этой категории являются: капсулярная контрактура (образование толстой капсулы вокруг имплантата, сжимающей и деформирующей его) и серома (аномальное скопление серозной жидкости между имплантом и железой). Эти осложнения могут возникнуть и через год и через несколько лет, но практика показывает, что если прошло 2 года и все хорошо, то с очень высокой степенью вероятности все хорошо будет и через 10 лет и больше. Свести к нулю вероятность их появления невозможно. Но стоит отметить, что на имплантах с определенным типом оболочки — этот показатель в разы меньше, об этом подробнее в следующем разделе.