Как понять, что он разлюбил: ТОП-3 главных признака умирающих отношений

Если вы давно сомневаетесь в чувствах своего возлюбленного, то стоит задуматься: может быть, отношения изжили себя? Три главных признака, свидетельствующих о том, что пора расставаться, опубликовал канал в Яндекс. Дзен dlia dam.

Равнодушие

Когда партнер не интересуется вашими делами, не скучает во время долгой разлуки, не звонит и не пишет, возможно, он не просто занят. Велика вероятность, что его просто не беспокоят ваши проблемы и успехи. Все равно. Если вы сами позвоните ему, то увидите, разговор будет коротким и неприветливым. Если вы чувствуете себя ненужной, это неспроста, поверьте.

Раздражительность

Если когда-то ваш избранник обожал каждую деталь вашего образа и поражался природной красоте, то теперь он замечает даже самый мелкий изъян. Посуду вы моете не так, вещи гладите неправильно, а одеваетесь безвкусно. Его претензии касаются и вашего поведения: то сказала лишнее при друзьях, то слишком громко посмеялась, то просто задала вопрос в неподходящий момент. Если раздражение — следствие угасших чувств, вы не сможете стать лучше, как ни старайтесь.

Эгоизм

Помните, как он забегал к вам на работу, чтобы занести забытый дома обед? Уже не помните? Возможно, проявления эгоизма тоже связаны с увяданием любви. Когда человек не осознает себя частью пары, а заботится исключительно о себе, скорее всего срок этим отношениям будет недолгий. Обратите внимание, как он относится к вашим просьбам. Пропускает мимо ушей? Все бытовые обязанности сложил на ваши плечи? Сделайте вывод.