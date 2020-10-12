ВИДЕО ⟩ Прически, которые могут сделать вас старше: четыре частые ошибки

Известно, что неправильно подобранная длина, форма стрижки и оттенок волос могут прибавить вам десяток лет. Не верите? Тогда смотрите видео-инструкцию, а заодно проверьте, не делаете ли вы тех же ошибок.
Мы часто слышим от стилистов и парикмахеров: «чем старше женщина, тем короче должна быть стрижка». Это не совсем так, ведь многим очень идут длинные волосы, каждая женщина индивидуальна и все зависит от вашего образа (примеров тому предостаточно).
Если вы гордитесь своими волосами и не хотите коротко их стричь, то и не нужно. Бьюти-ассистент Shraddha из POPXo Beauty показывает на видео, как за несколько минут правильно уложить волосы, чтобы они освежали лицо и делали вас моложе.
Вот несколько простых правил:
- Не носите волосы на прямой пробор. Это произведет эффект анти-лифтинга и состарит лицо на несколько лет. Лучше отступите пару сантиметров и сделайте ассиметричный пробор.
- Не вытягивайте волосы плойкой по всей длине, а слегка накрутите концы. Локоны придадут женственности и смягчат контур лица.
- Волосы, разделенные по центру пробором и собранные в тугой хвост, тоже сделают вас старше. Лучше зачесать их назад и слегка ослабить по бокам, не стягивая.
- Если часто носите волосы, собранными в пучок, не забывайте, что на открытом лице морщинки заметнее. Выпустите несколько прядей у лица, чтобы отвлечь внимание от морщинок.
Вечная мода: стильные прически, которые всегда будут в тренде
Чтобы выглядеть стильно вне времени достаточно выбрать одну из причесок, которые не теряют актуальности не один десяток лет.
1. Классическая стрижка-пикси
Когда Твигги была иконой стиля, слова «пикси» еще никто не знал, но суть от наименования не меняется: ультракороткая стрижка с рваными концами — это очень сексуально и модно.
2. Шэг
Разной длины пряди, оформленные в небрежные локоны — эта прическа завоевала право считаться вечной, потому что не требует укладки, подходит любому типу волос и одинаково хороша как на длинных, так и на коротких волосах.
3. Под Мирей Матье
Волосы оттенка «вороново крыло» и безупречно ровная линия длинной челки — это основные элементы прически. Основная масса волос может быть убрана в пучок, ракушку либо быть постриженной под каре.
4. Боб
Универсальная стрижка с таким количеством модификаций, что глаза разбегаются. Ключевой момент — длина до подбородка, небрежные рваные концы и укладка на косой пробор.
5. Наголо
Радикально, не для всех, но благодаря Деми Мур, Сигурни Уивер и вот теперь Каре Делевинь никто не скажет, что это неженственно. Кроме того, если вы много лет экспериментировали с окрашиваниями и завивкой, это может быть неплохим способом начать все сначала — со здоровыми волосами.
6. Просто длинные волосы
Потому что нет ничего более естественного и красивого, чем длинные, здоровые и блестящие ухоженные волосы.
7. Естественные кудри
Если у вас от природы вьются волосы, самое модное и стильное, что вы можете сделать для идеальной прически, — вымыть волосы и высушить их естественным путем.