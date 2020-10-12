ВИДЕО ⟩ Прически, которые могут сделать вас старше: четыре частые ошибки

Радикально, не для всех, но благодаря Деми Мур, Сигурни Уивер и вот теперь Каре Делевинь никто не скажет, что это неженственно. Кроме того, если вы много лет экспериментировали с окрашиваниями и завивкой, это может быть неплохим способом начать все сначала — со здоровыми волосами.

6. Просто длинные волосы