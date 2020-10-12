Звезда сериала «Кухня» рассказала, как ее домогался отчим

Он домогался до маленькой девочки в песочнице. Я на суде не была, об этом мне рассказали, — призналась Елена. — Я тогда подумала, что когда-то это должно было его настичь. До меня тоже были определенные домогательства. Он меня трогал. Маме не могла сказать. Но все равно мне было жалко Владимира, потому что он отец моего брата и моей сестры, которых я очень люблю. Это часть моей жизни. Мне о нем вспоминать очень-очень тяжело.