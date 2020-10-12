Звезда сериала «Кухня» рассказала, как ее домогался отчим

Елена Ксенофонтова поделилась страшными моментами из своего детства в интервью Лере Кудрявцевой, пишет Экспресс газета.
Отчим актрисы избивал ее мать до страшных синяков. Не щадил он и детей: и бил, и обливал мочой.
Мама жила с ним очень долго. Отчим бил ее до мяса. Меня тоже бил. За непослушание мог вылить горшок с мочой моей сестры мне в лицо. Были как-то ужасные вещи. Он был очень странным, я только сейчас понимаю, что у него было какое-то заболевание. Не был алкоголиком, пил для запаха. Как только выпивал, у него менялось лицо, начинал видеть врагов, всех подозревать. Какая-то паранойя наступала,
— заявила артистка в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.
Отчим домогался до Ксенофонтовой, но рассказать об этом маме она не могла. В конце концов его посадили в тюрьму за соблазнение несовершеннолетней: он пристал к девочке в песочнице.
Он домогался до маленькой девочки в песочнице. Я на суде не была, об этом мне рассказали, — призналась Елена. — Я тогда подумала, что когда-то это должно было его настичь. До меня тоже были определенные домогательства. Он меня трогал. Маме не могла сказать. Но все равно мне было жалко Владимира, потому что он отец моего брата и моей сестры, которых я очень люблю. Это часть моей жизни. Мне о нем вспоминать очень-очень тяжело.
Из тюрьмы Владимир уже не вышел. Его зарезали за несколько месяцев до освобождения.