«Мне хотелось одного — удалить импланты». История пациентки после увеличения груди

Впервые я пожалела о том, что сделала грудь, на третий день после операции. Грудь просто нестерпимо болела. От большого количества обезболивающих я почти все время хотела спать. Подняться с кровати самостоятельно у меня не получалось. Это был просто кошмар! Я успокаивала себя тем, что, когда увижу свою новую красивую грудь, мне станет легче. Но не тут-то было. После снятия дренажа, в утягивающем белье грудь показалась мне очень маленькой. Я была разочарована. Столько мучений, и ради чего? Врач успокаивал меня, что это послеоперационная депрессия и она скоро пройдет. Но дискомфорт только нарастал.

К концу недели мне хотелось только одного — удалить импланты!

Я ругала себя за принятое решение, много плакала и постоянно срывалась на мужа. Заниматься любовью первые месяцы после операции мне запретили, поэтому семейные скандалы набирали обороты. Однако отек постепенно начинал спадать, и грудь начала менять форму. Она становилась более мягкой на ощупь, более естественной и уже не напоминала резиновый шарик на вид. Тогда я впервые решилась на покупку красивого нижнего белья. Новенький комплект был приобретен по случаю семейного праздника, я хотела сделать мужу романтический сюрприз. Я была счастлива надеть на себя такую красоту, а муж был в восторге от результатов операции. Тогда мне казалось, что все позади и жизнь налаживается.

Новая волна недовольства появилась, когда муж увидел ценники моих покупок. Нижнее белье, новые платья и блузы с глубоким декольте действительно стоили недешево. Но ведь мне так хотелось преподносить новую грудь в более выгодном свете.