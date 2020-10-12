«Мне хотелось одного — удалить импланты». История пациентки после увеличения груди

Три года назад я сделала маммопластику. Да, я увеличила себе грудь! А кто же не хочет быть красивой и желанной? Правда, реальность после операции была, увы, не такая радостная.
Со школьных лет я с особым трепетом посещала элитные магазинчики нижнего белья. Я заходила туда просто посмотреть, потому что примерить такое белье на свою маленькую грудь не решалась. На выпускной я отказалась от идеи платья с декольте, когда увидела в примерочной свою одноклассницу: она была обладательницей прекрасной спортивной фигуры и уверенного третьего размера груди. Шикарное красное платье, севшее по фигуре, эффектно подчеркивало все достоинства, которых не было у меня.
Решение об увеличении бюста пришло ко мне намного позже — после рождения дочери. Во время беременности я сильно поправилась, а после грудного вскармливания резко похудела. Моя и без того маленькая грудь стала похожа на два пустых теннисных мячика в мешочках. Более того, на коже груди заметны были растяжки. О том, что через некоторое время моя грудь обретет хотя бы былую форму, и речи быть не могло.
И пока муж не начал поглядывать на молодых красавиц, я начала просматривать сайты о пластической хирургии.
Впервые я пожалела о том, что сделала грудь, на третий день после операции. Грудь просто нестерпимо болела. От большого количества обезболивающих я почти все время хотела спать. Подняться с кровати самостоятельно у меня не получалось. Это был просто кошмар! Я успокаивала себя тем, что, когда увижу свою новую красивую грудь, мне станет легче. Но не тут-то было. После снятия дренажа, в утягивающем белье грудь показалась мне очень маленькой. Я была разочарована. Столько мучений, и ради чего? Врач успокаивал меня, что это послеоперационная депрессия и она скоро пройдет. Но дискомфорт только нарастал.
К концу недели мне хотелось только одного — удалить импланты!
Я ругала себя за принятое решение, много плакала и постоянно срывалась на мужа. Заниматься любовью первые месяцы после операции мне запретили, поэтому семейные скандалы набирали обороты. Однако отек постепенно начинал спадать, и грудь начала менять форму. Она становилась более мягкой на ощупь, более естественной и уже не напоминала резиновый шарик на вид. Тогда я впервые решилась на покупку красивого нижнего белья. Новенький комплект был приобретен по случаю семейного праздника, я хотела сделать мужу романтический сюрприз. Я была счастлива надеть на себя такую красоту, а муж был в восторге от результатов операции. Тогда мне казалось, что все позади и жизнь налаживается.
Новая волна недовольства появилась, когда муж увидел ценники моих покупок. Нижнее белье, новые платья и блузы с глубоким декольте действительно стоили недешево. Но ведь мне так хотелось преподносить новую грудь в более выгодном свете.
Еще одна проблема заключалась в том, что грудь немного изменилась в размерах и форме, но тратиться на коррекцию муж не спешил. Началась новая череда скандалов под общим грифом: «Твоя красота обходится нашей семье слишком дорого». Депрессия первых недель сменилась скрытой агрессией. Каждую секунду я готова была взорваться. Снова начались проблемы с интимной близостью. К слову, еще одним неприятным сюрпризом для меня оказалась потеря чувствительности. Если раньше мужу стоило только нежно прикоснуться к моей груди, как я ощущала это всем телом, то теперь ничего не происходило. Данное обстоятельство раздражало не только мужа, но и меня. А когда на улице мы стали замечать, как заглядываются на меня проходящие мимо мужчины, мой дорогой заговорил об очередной операции. Он настаивал на удалении имплантов.
По прошествии трех лет я могу сделать определенные выводы. Стала ли я красивее после операции по увеличению груди? Несомненно! Уверенности в своей красоте и привлекательности добавляют восторженные мужские взгляды и завистливые женские. Более того, теперь я могу позволить себе примерить любой образ. Я давно перестала жалеть о об операции, несмотря на то что с мужем мы все-таки развелись. Сначала я винила в случившемся себя и свое решение стать красивой. А потом поняла, что просто все это время жила не с тем человеком. В сложный для меня момент, когда мне была нужна его поддержка, помощь и внимание, его не было рядом. Поэтому если и делать подобные операции, то только ради себя!
Пластическая хирургия может исправить внешние недостатки: асимметрию груди, маленький размер или потерю упругости. Но ни одна операция не повлияет на любовь к себе!