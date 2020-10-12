Семь вещей в женском гардеробе, которые отпугивают мужчин

Женская сексуальность — эфемерная и труднообъяснимая субстанция, а главное — очень субъективная: кому-то нравится, кому-то нет. Привлекательность зависит от многих составляющих: природного обаяния, стройности, здорового внешнего вида, ухоженности и, конечно, чувства вкуса. Но точно известно, что одеждой тут не справиться, а вот испортить представление о себе неправильным нарядом можно. Потому что, как известно, встречают по одежке.

Какие ошибки чаще всего допускают дамы, когда пытаются выглядеть эффектно и сексуально?

Обтягивающие кожаные вещи