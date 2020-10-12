Семь вещей в женском гардеробе, которые отпугивают мужчин

Мода, она такая: что вчера вызывало бурю восторгов — сегодня становится антитрендом. С какими трендами нужно быть начеку, чтобы не выглядеть вульгарно?
Женская сексуальность — эфемерная и труднообъяснимая субстанция, а главное — очень субъективная: кому-то нравится, кому-то нет. Привлекательность зависит от многих составляющих: природного обаяния, стройности, здорового внешнего вида, ухоженности и, конечно, чувства вкуса. Но точно известно, что одеждой тут не справиться, а вот испортить представление о себе неправильным нарядом можно. Потому что, как известно, встречают по одежке.
Какие ошибки чаще всего допускают дамы, когда пытаются выглядеть эффектно и сексуально?
Обтягивающие кожаные вещи
Недели моды сезона осень-зима 2020—2021 показали, что кожаные вещи — по-прежнему главные трендсеттеры, которые присутствуют в коллекциях всех модных домов в виде жакетов, юбок, плащей, брюк, платьев. Для особого случая можно выбрать суперактуальные латексные вещи. Блестящий искусственный материал выглядит футуристически, и внимание окружающих к такому наряду обеспечено. Что важно помнить: кожаная одежда отлично вписываются в базовый гардероб, поэтому не нужно покупать ее в обтяжку, даже брюки последние несколько сезонов кроят по свободным лекалам со складками на поясе.
Узкие брюки, легинсы и прочие вещи — это уже давно считается пошлым и старомодным.
Черные колготки
Хуже черных колготок 20—40 ден могут быть только черные колготки в сеточку. У нас принято носить такие и в пир, и в мир. Но для этой детали гардероба тоже есть свои правила. Кстати, многие считают, что прозрачные темные колготки не скрывают, а наоборот, подчеркивают все недостатки. К тому же они легко испортят вам репутацию девушки с хорошим вкусом, если вы вдруг наденете черные капроновые колготки со светлой одеждой или обувью. С яркой цветной обувью — зеленой, бордовой, рыжей — черный цвет тоже не дружит. Вульгарно смотрятся и темные колготки, надетые с мини-юбкой.
Что делать? В холодное время года матовые плотные колготки из микрофибры черного цвета сочетать с обувью в тон. Для вечернего выхода использовать тонкие (10—15 ден) капроновые чулки и элегантную обувь, например лодочки на тонком, но устойчивом каблуке.
Шпильки
Давно устарел миф о том, что тонкие высокие каблуки действуют на мужчин магнетически. Это правило никак не работает. На самом деле через пару часов ношения обуви на шпильках даже у невесомой девушки, у которой туфли с самой удобной колодкой в мире, ноги начинают подкашиваться от усталости. А согласитесь, в неустойчивой походке с отекшими щиколотками мало чего привлекательного. Хорошо, что в модном мире сейчас торжествует тренд на комфорт, активный образ жизни и натуральность, поэтому девушки массово отказываются покупать туфли на шпильке, какие бы стереотипы вокруг них ни витали. И чувствуют себя уверенно в более приземленной обуви. Каблук допускается, но не выше 5—7 см: так и для здоровья ног полезнее, и образ выглядит более естественно.
Колготки телесного цвета
Они вписываются в образ, когда практически не видны на ноге. То есть цвет колготок должен подходить под цвет кожи. Так носят, если того требуют этикет, дресс-код или просто хочется выглядеть элегантно. В остальных случаях этой интимной деталью гардероба можно только распугать всех кавалеров. Итак, скажем «нет» колготкам телесного цвета, если они с узором (ноги в таких кажутся покрытыми варикозом), безжизненных оттенков (желтоватых, сероватых, зеленоватых и прочих недоразумений), большой плотности и блеска. Раньше считалось, что нельзя носить колготки с босоножками, но сейчас стилисты допускают и подобное решение. Правда, в этом случае из открытой обуви не должен выглядывать уплотненный мысок колготок.
Гипюр
Никогда не выйдет из моды только кружевной пеньюар для будуара, а вот с прочими нарядами из этой ажурной прозрачной ткани легко попасть впросак. Гипюр создан не для будней — это ткань для торжественного случая. А еще не сочетается с крупной бижутерией, не терпит облегающих фигуру фасонов одежды, сложного кроя, рюш, прозрачности, больших декольте, разрезов, ярких расцветок, корсетов. Мини из гипюра — это верх безвкусицы. И главное — тот бум на гипюр, который несколько лет назад захватил модные подиумы, уже прошел. Если вы неравнодушны к нему, выбирайте скромное обаяние кружева в качестве ненавязчивого дополнения к монотонному наряду.
Звериные принты
Чтобы из модной хищницы не превратится в жертву дурного вкуса, нужно аккуратнее выбирать вещи с анималистическим принтом. С одной стороны, это вечная классика. Леопард, питон, зебра и другие дикие расцветки — всегда нескучный и смелый вариант, который придает образу загадочности и сексуальности. С другой — звериный принт легко делает образ пошлым и вульгарным. Например, обтягивающее мини-платье в расцветке леопарда, сшитое из дешевой ткани, неподходящего фасона — стопроцентная безвкусица, а леопардовое пальто, накинутое на наряд в монохромном стиле, — это уже классика. Запомните: если не относите себя к звездам стрит-стайла, лучше откажитесь от нарядов анималистических расцветок.
Одежда не по возрасту
Те наряды, что выглядят секси на двадцатилетних девушках, на дамах постарше смотрятся, мягко говоря, неуместно. Это случай не про красоту и ухоженность. Можно выглядеть потрясающе в любом возрасте и гораздо моложе своего возраста. Но у хорошего вкуса свои правила.
А что еще?
Ботфорты и мини-юбка — буквально прошлый век, именно в таком виде щеголяли модницы в 90-х.
Вещи необычного кроя. Стиль — очень условное понятие и сильно субъективное. Для неискушенной публики слишком креативные образы модниц кажутся забавными.
Белье напоказ — лямочки от бюстгальтера, проступающие сквозь одежду очертания швов белья, выглядывающие трусы, просвечивающаяся одежда. У окружающих появляется чувство неловкости при виде такой небрежности.