Легко или не очень: как рожают разные знаки Зодиака

Вы не поверите, но так говорят астрологи — а они умеют быть очень убедительны. Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей организма, например, та же комплекция, тип фигуры у представительниц одного знака может сильно отличаться, и роды вряд ли пройдут одинаково у всех Львов или Дев. Но тем не менее какие-то общие черты можно постараться выявить. Вот западные астрологи и стараются, выявляют, на то они и астрологи. А мы с вами давайте ознакомимся с их раскладами и сравним, взаправду ли все так или нет.
Овен (21.03 – 19.04)
Решительность, бесстрашие и энергичность представительниц этого знака помогают им не только в их жизни, но и в процессе рождения новой. Роды Овнов редко длятся долго — уж так они не любят всякие задержки и проволочки. Правда, при этом могут быть настолько болезненными, что Овен будет кричать. Или даже орать. Причем порой может выкрикивать не совсем цензурные слова и выражения, не случайно же подобную лексику называют «энергичной» — как раз под стать этому знаку, управляемому стихией огня.
Впрочем, энергия Овна поможет им пройти и через это испытание. Ее даже может хватить на то, чтобы сразу после родов устроить радостные танцы и увлечь в них персонал и других мамочек — гулять так гулять, энтузиазм Овнов порой может быть чертовски заразителен.
Телец (20.04 – 20.05)
Характерные признаки Тельцов — терпеливость, трудолюбие, а также упрямство — могут наложить отпечаток и на то, как пройдут их роды. Так что Телец будет тужиться столько, сколько надо, не жалуясь на жизнь, — дело есть дело, оно должно быть сделано, и не важно, сколько это займет времени.
К тому же Тельцы часто пунктуальны и предсказуемы. Вы вряд ли увидите маму-Тельца, входящую в роддом со словами: «Ой, я на пару недель задержалась». Наоборот, лучше за пару дней до назначенной даты родов приготовить ей палату, ведь Тельцы все любят делать в срок и надлежащим образом. Даже рожать.
Близнецы (21.05 – 21.06)
Обычно нежны и ласковы, но очень не любят рутину, которой может быть в избытке во время беременности. Все же куча анализов и врачей накладывают ограничения на образ жизни. Двойственность знака часто приводит к тому, что внутри одной мамочки-Близнеца может быть спрятано две: одна готова к родам, а другая панически боится боли.
К тому же неприязнь Близнецов к однообразию (все-таки стихия воздуха как-никак) может приводить к тому, что сама по себе беременность в какой-то момент может начать утомлять: господи, да я уже миллион лет беременна, сколько можно, а тут еще несколько часов тужиться — вы шутите?! Впрочем, именно нетерпеливость натуры Близнеца может привести к тому, что ребенок выпрыгнет из нее неожиданно и в неподходящем для этого месте. А вот присутствие мужа на родах для Близнеца порой может оказаться важным — это поможет ей справиться со своими эмоциями.
Рак (22.06 – 22.07)
Мама-Рак всегда ставит интересы семьи превыше своих собственных, поэтому и ребенка, как правило, рожает не для себя лично. Роды — довольно эмоциональный опыт, а в случае с Раками — особенно, поскольку представительницы этого знака склонны кататься на эмоциональных горках. Впрочем, крепкое плечо мужа или поддержка близких и друзей обычно помогают с этим справиться. Так что партнерские роды — то, что им нужно.
Этот знак находится под управлением стихии воды, поэтому неудивительно, что Раки порой выбирают роды в воде. Сам процесс из-за эмоциональных перепадов Раков может пройти спокойно, а может, и нет. Но даже в случае назначенного кесарева мамочка-Рак постарается оказаться в руках самого лучшего хирурга города: ведь речь идет о пополнении семьи, а семья — это для Раков святое.
Лев (23.07 – 22.08)
Натуры страстные, творческие и великодушные — если б не эта нелепая необходимость рожать, то Львы могли бы быть беременными всю жизнь. А все от того, что женщинам в положении уделяют больше внимания, которое царственным личностям Львов так необходимо. С другой стороны, царственным личностям не всегда нравится, что живот такой огромный и килограммов лишних так много, и вообще: сколько можно уже быть беременной, поэтому роды для них становятся долгожданным событием. А если бы у роддома ждала красная ковровая дорожка, то ни один Лев бы не возражал.
Сам процесс родов может оказаться болезненным, но и сквозь неприятные ощущения Львам светит солнце, ведь в этот момент они находятся в эпицентре внимания, вокруг все делается для них и ради них. Ради этого можно и потерпеть. Да еще и друзей и родственников всех позвать, чтобы никто не оказался обделен необходимостью сказать Львице и ее новорожденному детенышу свой комплимент.
Дева (23.08 – 22.09)
Девы, как правило, хорошо организованны и обладают аналитическим умом, так что и к родам относятся основательно, так же, как если бы собрались в поход на покорение горной вершины: нужно до мелочей продумать маршрут и собрать все необходимое снаряжение. Так что роды для Дев — просто дело, которое должно быть сделано, но сделано хорошо — сверточек с кричащим чудом должен оказаться у нее в руках, и именно на этой цели Дева и фокусируется.
Благодаря своей собранности Дева и сам болезненный процесс родов может пережить вполне спокойно — да, больно, но на то они и роды, предупреждали ведь. А вот отклонения от разработанного плана могут восприниматься Девами не всегда спокойно, так что поддержка близких и им не помешает, даже если внешне они кажутся спокойными и держат себя в руках.
Весы (23.09 – 22.10)
Мир и гармония — вот ключевые слова для представительниц этого знака. Они внимательны к мелочам и готовы следовать всем пунктам инструкции «Как рожать правильно» — чтобы избежать неприятных сюрпризов и чувствовать себя увереннее, Весы, как правило, стараются заранее все предусмотреть.
При этом мало какому знаку Зодиака так свойственны сомнения и нерешительность. Конечно, вряд ли дело дойдет до того, что мама-Весы решит отложить роды на потом, когда ребенок уже наполовину из нее появился, но вот парочка ложных попыток родить — это как раз про нее. Поэтому от крепкого мужского плеча для пущей уверенности Весы никогда не откажутся. Но и в одиночестве впадать в уныние не станут — гармония важнее, поэтому Весы постараются настроиться на позитив, чтобы искренне улыбнуться своему малышу при первой встрече.
Скорпион (23.10 – 21.11)
Эмоциональность — характерная черта знаков под управлением стихии воды, правда, в случае со Скорпионом она может быть довольно сильной и приобретать агрессивные нотки. Представительницы этого знака — натуры страстные и упрямые, у них всегда есть собственное мнение — в том числе и на то, как должны протекать их роды, и они не стесняются его выражать. Причем довольно громко.
Как утверждают астрологи, самые отчаянные крикуньи во время родов — это как раз Скорпионы. Правда, крики их вызваны не только болью, но и возмущением: «Какого черта так больно, вы что, с ума все посходили тут?! Мы так не договаривались!» Впрочем, даже если роды и покажутся маме-Скорпиону ужасным опытом, благодаря собственной врожденной храбрости она с честью (и криком) выдержит это испытание.
Стрелец (22.11 – 21.12)
Экстраверты, они всегда готовы к приключениям, открыты миру и любознательны — благодаря этим качествам Стрельцы заранее изучат все подводные камни и неприятные сюрпризы, которые их могут ожидать во время беременности и родов. Проштудируют книги, изучат все техники родов и специальные гимнастические комплексы для беременных. А еще они будут задавать рожавшим подругам и врачам много вопросов — даже на осмотре у гинеколога Стрелец может не выдержать молчания доктора, приподняться и спросить: «Ну как там?»
Из-за собственной всесторонней подготовленности Стрельцов сам процесс родов у них протекает обычно мягко и переносится спокойно, но даже если что-то пойдет не так, их оптимистичность и энергичность поможет преодолеть трудности.
Козерог (22.12 – 19.01)
Барышни с рожками — мастера планирования, которые верят, что все в жизни можно легко и непринужденно представить в виде схемы. А зачем? А чтобы потом на основании этой схемы четко поставить себе цели, очертить методы их достижения и затем железной поступью шаг за шагом к ним приближаться. Поэтому если заметите у беременного Козерога блокнотик с планом того, как должна проходить беременность, не удивляйтесь. Мало того, Козерог не только себя может заставить следовать этому плану, но и своего лечащего врача.
Что касается самих родов, то в то время, как другие мамочки могут орать благим матом, Козероги чаще собранные и сосредоточенные — ведь они уже изучили все возможные техники, которые могут помочь им родить, и сейчас заняты их применением. Для Козерогов нередки отказы от анестезии, поскольку представительницы этого знака часто не прочь прочувствовать весь процесс полностью, если, конечно, такой пункт был в их изначальном плане.
Водолей (20.01 – 18.02)
Любят природу, поэтому и роды для них — процесс естественный, который они постараются сделать максимально мягким и гармоничным. Водолеи предпочитают, когда все происходит по их правилам, поэтому им могут показаться привлекательными и нетрадиционные способы, например роды дома или в ванне с водой, если это поможет сделать процесс запоминающимся и чуточку волшебным, то почему бы и не попробовать.
Даже если сам процесс окажется суровым испытанием, мама-Водолей постарается превратить его в праздник, ну или хотя бы не подавать вида, что ей тяжело. Ведь производство потомства именно так и задумано матерью-природой, поэтому надо постараться порадоваться даже и через силу.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Как правило, проницательны, с очень хорошо развитой интуицией — порой даже может показаться, что представительницы этого знака обладают сверхъестественным чутьем. Что, конечно, помогает им в различных жизненных ситуациях, но при этом наделяет способностью к эмпатии и излишней эмоциональностью.
В эмоциональности нет ничего плохого, однако в итоге процесс родов может оказаться для Рыб истощающим: слишком велики перепады собственных чувств — от ужасной боли до безграничного счастья. После таких американских горок мама-Рыба к моменту, когда новорожденный окажется у нее на груди, может почувствовать себя сдувшимся шариком. Впрочем, состояние это не продлится долго — ощущение счастья и нежности при виде своего малыша перекроет все минусы.