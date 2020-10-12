Легко или не очень: как рожают разные знаки Зодиака

Вы не поверите, но так говорят астрологи — а они умеют быть очень убедительны. Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей организма, например, та же комплекция, тип фигуры у представительниц одного знака может сильно отличаться, и роды вряд ли пройдут одинаково у всех Львов или Дев. Но тем не менее какие-то общие черты можно постараться выявить. Вот западные астрологи и стараются, выявляют, на то они и астрологи. А мы с вами давайте ознакомимся с их раскладами и сравним, взаправду ли все так или нет.

Овен (21.03 – 19.04)

Решительность, бесстрашие и энергичность представительниц этого знака помогают им не только в их жизни, но и в процессе рождения новой. Роды Овнов редко длятся долго — уж так они не любят всякие задержки и проволочки. Правда, при этом могут быть настолько болезненными, что Овен будет кричать. Или даже орать. Причем порой может выкрикивать не совсем цензурные слова и выражения, не случайно же подобную лексику называют «энергичной» — как раз под стать этому знаку, управляемому стихией огня.