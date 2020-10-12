Пн, 12.10.2020

Рецепт паштета из куриной печени с виски и яблоком

Паштет из куриной печени. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Печеночный паштет с виски и яблоком – вкусная и нежная закуска, которая идеально подойдет для изысканного ужина или фуршета, пишет «Сегодня»

Вместо виски вы можете взять коньяк или ром, также здесь будут уместны пряные травы.

Время приготовления: 45 минут

Калорийность: 270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг куриной печени
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 крупная луковица
  • 1 кислое яблоко
  • Около 50 мл виски
  • 1 ст.л. сушеного майорана
  • мускатный орех
  • растительное масло
  • сливочное масло – для запечатывания
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова.
  3. Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем.
  4. Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник.
  5. Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.

При поджигании виски будьте очень аккуратны и не наклоняйтесь над сковородой.

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