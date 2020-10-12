Из 80-х с любовью: тени оттенка «розовое золото» возвращаются

Ностальгия по 1990-м затянулась: уже который сезон дизайнеры и визажисты эксплуатируют образы юных Бритни и Кристины. Но никто, кажется, не возражает, так что отведите почетное место на вашем столике коричневой кремовой помаде — одному из главных символов последней декады прошлого века. Как не прогадать при выборе?

Женщинам со светлой оливковой или бледной кожей подходят более темные оттенки, а брюнеткам со смуглой или золотистой кожей стоит отдать предпочтение красно-коричневой гамме.

Теплые коричневые оттенки светлых тонов подходят абсолютно всем, но особенно идут девушкам с веснушками. Главное – не выбирайте помаду, которая полностью совпадает с тоном кожи.

Коричнево-розовая помада красиво подчеркнет смуглую кожу и волосы оттенка темного шоколада.

Помады коричнево-бежевых цветов также можно смело покупать всем, но запомните правило: девушкам с холодным типом кожи нужны холодные бежевые тона, если же у вас кожа теплого оттенка, выбирайте теплые бежевые тона.

Блондинкам со светлой кожей лучше отдать предпочтение холодным кофейным или шоколадным оттенкам. Если кожа с оливковым подтоном, выбирайте светлые варианты помады.

Чтобы образ не был мрачным, лучше выбирать коричневые помады с блеском, несмотря на то, что в моде сейчас именно матовые оттенки. К тому же матовые коричневые оттенки прибавляют возраста: если такой задачи не стоит, лучше добавить немного глянца.

Мономакияж

Макияж с помощью одного-единственного средства или в одной гамме — заметная тенденция последних лет. Она в равной степени подходит тем, кто любит броские акценты (как насчет мейкапа в красных тонах?) и тем, кто предпочитает нюд. Последним советуем равняться на образ с осенне-зимнего показа Sacai, выполненный в мягких бежевых оттенках. Свежо, просто, элегантно.

Подробнее о том, как сделать красивый макияж одним средством, вы узнаете из нашего видео.

Обводка по контуру

Черная обводка век, как у Беллы Хадид на показе Lanvin, делает любой образ роковым (обратите внимание, что в остальном макияж выполнен в нейтральных оттенках). Для лета такой макияж, пожалуй, слишком драматичен, а вот осенью и зимой придется в самый раз.

Блестки

Мы уже отметили, что макияж в духе сериала «Эйфория» будет актуален весь 2020 год, но, возможно, ближе к осени он станет более сдержанным и даже немного мрачным, как на шоу Enfants Riches Déprimés. Чтобы повторить образ, вам понадобится жидкая подводка двух форматов: обычная черная и прозрачная с крупным серебристым глиттером. Первую вы найдете у любого бренда, а вторую советуем искать в коллекции Heavy Metal от Urban Decay.

Розовое золото

С ярко-розовым оттенком в макияже обращаются крайне осторожно. При неумелом использовании он превращает либо в тинейджера, либо в подобие куклы Барби.

Переборщить с этим оттенком довольно сложно — это приглушенный, не слишком яркий цвет, который, однако, не выглядит скучно благодаря легкому мерцанию.

Можно запросто использовать розовое золото как в макияже глаз, так и в макияже губ, а еще — на скулах. Получится более женственный вариант нюдового мейкапа.