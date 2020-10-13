Жертва или мамочка: пять типов женщин, которым не грозит одинокая старость

Судьба каждого человека индивидуальна: одним суждено найти любовь всей своей жизнь в соседе по школьной скамье, другим обрести «того самого» после нескольких неудачных попыток. Каждой женщине уготован свой собственный путь, но есть несколько типов, которые точно не останутся одиноки в преклонном возрасте.

Женщина, которой повезло найти свою половинку

Первостепенно стоит отметить те единичные случаи, когда супругам удается найти друг в друге свои половинки. Они не без скандалов, конечно, но живут в браке долгие годы, потому что их связывает самое настоящее чувство — всепоглощающей любви. Женщина в этом союзе заботится о муже и их детях, мужчина испытывает к ней взаимные чувства, и ему просто не приходит в голову мысль ее оставить.

Женщина-мать

Женщины этого типа любят все контролировать, властвовать и подчинять, а их мужья охотно покорствовать. Обычно в этой паре муж — бывший «маменькин сынок», узревший впоследствии в своей супруге «вторую мать». Важно сказать, что обоих партнеров их положение совершенно устраивает, и они проживают долгую совместную жизнь.

Всепрощающая жена

Эта женщина — просто находка для скверного мужа, она готова терпеть все его выходки, даже ложь и измены. Такой брак держится только на нескончаемом, разрушительном для нее самой терпении женщины и «пользовании» своим положении мужа.

Женщина, которая патологически боится одиночества

Женщина этого типа готова связать свою жизнь буквально с любым мужчиной, которой предложит ей руку и сердце. Она не избирательно подходит к вопросу брака лишь потому, что ей важен сам факт присутствия в жизни мужчины и штампа в паспорте, как гарантии, не остаться в одиночестве.

Женщина в позднем браке