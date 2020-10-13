Прическа не спасет: пять признаков плохого ухода за волосами

Ниже — пять очевидных признаков того, что ты плохо ухаживаешь за волосами.

У тебя сухие волосы

Обычно они постоянно ломаются, так что если ты регулярно видишь на расческе кусочки волос, задумайся, не суховаты ли твои локоны. Как это проверить? Легко и непринужденно: проведи рукой по чистым волосам. Если рука не скользит, а постоянно за что-то цепляется, увлажнения и питания прядям явно не хватает.

Что делать: вооружись интенсивно питающей маской для волос (используй ее раз или два в неделю) и смени шампунь на увлажняющий. У тебя секущиеся кончики

Какой бы восхитительной ни была твоя прическа, этот факт биографии твоих волос (спасибо неаккуратному расчесыванию и горячим укладкам) скрыть не получится. Максимум, что ты можешь сделать — попробовать «запечатать» их с помощью продукта на масляной основе. Да и в этом случае, имей в виду, нет никакой гарантии, что все получится.

Что делать: записаться к парикмахеру и отрезать то, что давно требует ножниц.

Твои волосы постоянно путаются

Образование узелков, узлов и узлищ — верный признак того, что с уходом у тебя серьезные проблемы. Понятное дело, что это портит внешний вид и доставляет массу неудобств и даже болезненных ощущений. А самое смешное здесь то, что ты сможешь легко все исправить, если чуть-чуть постараешься.

Что делать: не жалей кондиционера для волос, используй расческу с крупными зубчиками и, если чувствуешь необходимость, применяй несмываемое средство для облегчения расчесывания.

У тебя сильно выпадают волосы

Сразу скажем: если волосы лезут сильно и помногу, хотя раньше тебя никогда этим не «радовали» — бегом к трихологу . Это такой специальный врач, который занимается здоровьем волос и кожи головы, и сможет посоветовать тебе уход и лечение. Но правда в том, что обычно волосы у нас лезут в меру, так что единственное, чем они могут огорчать — это негативным влиянием на твою красоту. А оно нам надо?

Что делать: включи в рацион больше фруктов и овощей (или пропей мультивитамины) и постарайся не расчесывать волосы сразу после мытья (чтобы проверить, не в этом ли причина).

Твои волосы тусклые и безжизненные

Сложно представить звезд на ковровой дорожке с тусклыми и безжизненными волосами. Как раз поэтому и безупречная прическа невозможна без зеркального блеска локонов. Его, конечно, можно добиться с помощью специального лака, но это будет временный и не то чтобы слишком натуральный эффект — имей в виду.

Что делать: дай коже головы отдохнуть, если каждый день используешь много укладочных продуктов, и регулярно применяй масла для волос .