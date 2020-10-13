Кроме недосыпа: пять причин, почему у вас темные круги под глазами

Неправильный уход

Иногда проблема темных кругов под глазами решается обычным кремом, пишет «Домашний Очаг». Мы часто читаем на этикетке кремов «избегайте зоны вокруг глаз», строго следуем инструкции и не наносим туда ничего. А зря. Кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительна ко всему: начиная от солнечных лучей до перепадов температуры. Если загорать без солнцезащитных средств, в этой зоне активизируется пигментация, которую мы часто принимаем за темные круги под глазами. Проблема в том, что после на этой деликатной зоне практически не возможно сделать пилинг или лазерные процедуры.

Обязательно заведите специальный крем для зоны вокруг глаз. Если вы склонны к отекам, желательно чтобы в его составе были охлаждающие компоненты, например, ментол. Кроме того, крем поможет поддерживать ровный цвет и предотвратить старение кожи.

Аллергия

Темные круги могут быть одним из последствий аллергии. К примеру, вы уже знаете, что у вас аллергия на пыль, пыльцу или на шерсть домашних животных. И вы привыкли к постоянному насморку и слезоточивости. Но редко кто из аллергиков связывает состояние кожи вокруг глаз с этим недугом. При этом, во время частого насморка и слез вены вокруг глаз расширяются, делая кожу визуально темнее. Конечно, саму аллергию одним днем не устранишь, но коже можно помочь прохладными компрессами и охлаждающими патчами.

Нагрузка на глаза

Многие из нас часами сидят за компьютером, а в свободное время зависают в смартфоне. Это дает огромную нагрузку не только на капилляры глаз, но и на вены вокруг. Именно поэтому часто первые признаки темных кругов появляются во время учебы в университете, когда мы много читаем и работаем за компьютером. Если снизить нагрузку не получается, делайте гимнастику для глаз (в Интернете полно вариантов), применяйте специальные капли от сухости и делайте массаж зоны вокруг глаз, слегка надавливая подушечками пальцев.

Авитаминоз

Одна из самых частых причин появления «эффекта панды». И, если это ваш случай, кремы и сыворотки не помогут - надо лечить изнутри. Чтобы точно узнать, какого витамина вам не хватает, придется сдать комплекс анализов и разобрать результаты с доктором. Но, как правило, темные круги - признак нехватки витамина В12. Его можно восполнить принимая специальные комплексы витаминов и употребляя больше красного мяса, морепродуктов, шпината и бобовых.

Хроническая усталость