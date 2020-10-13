Пять сочетаний продуктов, с которыми худеть легко и вкусно

Если вы всерьез решили вести здоровый образ жизни и правильно питаться, вам обязательно надо ввести в свой рацион бобовые: в них очень много растительного белка, который не только необходим организму для строительства новых клеток, но и отлично насыщает — а значит, способствует похудению В кукурузе же высоко содержание устойчивого крахмала — сложного углевода, который необходим для нормальной работы кишечника. Бобы, фасоль или нут в сочетании с кукурузой должны быть регулярно на вашем столе, если вы по-настоящему заботитесь о своем здоровье и красоте.