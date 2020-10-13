Как сделать любой шампунь лучшим средством от выпадения волос

Выпадение волос может стать настоящей проблемой. От внешнего вида зависит самооценка и уверенность человека. Причин может быть много. Роды, климакс, стресс, авитаминоз, болезни, нарушение метаболизма, гормональный сбой. Эти изменения в организме влияют на микроциркуляцию, нарушается питание волосяных фолликулов, пишет zen.yandex.ru.

Чтобы дать корням волос новый импульс, пробудить их и вернуть к жизни, нужно активизировать микроциркуляцию в коже головы. Сделать это можно с помощью простого шампуня, добавив в него один ингредиент.

Что добавить в любимый шампунь

Трихологи говорят, что шампунь нужен только для очищения. Нет шампуней, которые лечат выпадение. Это маркетинговых ход, которым пользуются производители косметики. В обычных шампунях главный ингредиент - ПАВ. Это поверхностно-активное вещество которое смывает грязь и жир.

Количество остальных ингредиентов настолько мало, что они не могут как-то повлиять на кожу, корни и тем более проникнуть глубоко в эпидермис.

Чтобы сделать любой шампунь полезным, в него нужно добавить несколько капель эфирного масла перечной мяты.

Ученые из Кореи в 2014 году провели эксперимент, который доказал, что перечная мята ускоряет рост волос на 90% и останавливает их выпадение.

Перед тем, как добавить масло мяты в шампунь, обязательно сделайте тест на аллергическую реакцию. Разведите одну каплю масла в столовой ложке воды и нанесите полученную смесь на кожу.

Масло перечной мяты содержит высокую концентрацию ментола. Он благоприятно действует на кожу и корни волос.

Улучшает микроциркуляцию. После нанесения на кожу головы, кровообращение в месте нанесения усиливается. Обменные процессы ускоряются, усиливается поступление питательных веществ.

Обладает антибактериальным эффектом. Ментол хорошо обеззараживает, уничтожая бактерии.

Восстанавливает pH. В норме pH кожи головы равен 5. Если он нарушается, появляется излишняя жирность или сухость, перхоть. Ментол восстанавливает его значение.

Как использовать масло перечной мяты

Нельзя использовать масло в чистом виде. Его обязательно нужно разбавлять. Можно сразу добавить масло в бутылочку шампуня, на каждые 100 миллилитров 15-20 капель. А можно разбавлять масло в шампуне непосредственно перед мытьем. Для этого налить 100 мл шампуня в мерный стаканчик и капнуть 20 капель масла.

Обязательно наносите шампунь только на кожу головы. Помассируйте кожу в течении 5 минут. Может возникнуть чувство холода, легкого покалывания. Это нормальная реакция. Так ментол действует на кожу.