Почему пышным девушкам нельзя скрывать щиколотки? Рассказывает Эвелина Хромченко

Если ей удлинять все это, то представьте, при костюме-тройке и очень взрослой комплекции вашей жены, если мы не поставим вот эту легонькую точку, не покажем девичью щиколотку, то мы сделаем ее тяжелой. Потому что начнут играть другие детали громче, чем сейчас играет ее щиколотка. Ни в коем случае нельзя это закрывать!