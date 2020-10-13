Девять вещей, которые должны быть в каждой ванной

Зеркало

Невозможно представить ванную комнату без зеркала – оно встречает нас утром, помогает во время умывания, бритья, нанесения крема или макияжа.

Зеркало с резной или необычной яркой рамой может стать изюминкой обстановки и отвлечь от небольших размеров санузла. Выбирая изделие, опирайтесь на стиль интерьера, не бойтесь быть оригинальными.

Стандартные белые комплекты мебели с глянцевым блеском, которые встречаются в каждом строительном магазине, делают ванную комнату безликой. Вместо традиционного зеркала можно повесить необычное старинное полотно, найти круглое изделие с подсветкой или сделать раму своими руками из подручных материалов.

Ещё одна полезная функция зеркала – его волшебная способность расширять пространство. Чтобы сэкономить место в санузле и сделать его визуально шире, можно воспользоваться простым рецептом: заменить раковину с ножкой на тумбу: в ней уместится основная часть гигиенических средств. Тюбики и шампуни, спрятанные за фасады, избавят помещение от визуального шума.

Можно повесить большое зеркальное полотно вместо маленького, тем самым добавив света и увеличив пространство. Если для хранения уходовых средств катастрофически не хватает места, можно приобрести шкафчики с зеркальными фасадами.

Коврик

Ещё один важный предмет для ванной, который добавит ей уюта и индивидуальности. Благодаря прорезиненному покрытию изделие обеспечит безопасность домочадцев: на керамической плитке обычный тканевый коврик может скользить.

Даже если в ванной комнате установлен тёплый пол, текстильное украшение поможет завершить образ всего интерьера. Если вы хотите, чтобы санузел выглядел благороднее, откажитесь от традиционных синтетических покрытий неестественных оттенков.

Сегодня большую популярность приобрели разноцветные самотканые коврики, которые вписываются в любой интерьер. Стоят они недорого, но выглядят как произведения ручного труда. Пример на первом фото.

Полотенцесушитель

Если при исправной вентиляции в ванной образуется плесень, а во время приёма душа комната не прогревается, стоит заменить водяной полотенцесушитель или дополнить его электрическим.

Выбирая водяной сушитель, обращайте внимание на указанный в сертификате материал: изделие из нержавейки прослужит гораздо дольше, чем из чёрной стали. Чтобы не бояться протечек, лучше всего приобретать бесшовную модель.

Ассортимент электрических сушителей огромен, поэтому его легко подобрать под интерьер. Для компактной ванной предпочтительнее выбирать откидную модель, а для просторной – с большим количеством «ступенек». Повесить его можно практически в любое место, кроме мокрой зоны.

Шторка

Незаменимый аксессуар для владельцев ванн без стеклянной перегородки. Занавеска зонирует помещение, защищает мебель и пол от попадания воды, обеспечивает приватность, а также выполняет декоративную функцию.