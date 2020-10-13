Девять вещей, которые должны быть в каждой ванной

Какие аксессуары помогают ванной выглядеть дороже? Каким материалам отдать предпочтение, обставляя интерьер санузла? Design-homes.ru рассказывает о самых полезных и эстетичных вещах для ванной комнаты.
Зеркало
Невозможно представить ванную комнату без зеркала – оно встречает нас утром, помогает во время умывания, бритья, нанесения крема или макияжа.
Зеркало с резной или необычной яркой рамой может стать изюминкой обстановки и отвлечь от небольших размеров санузла. Выбирая изделие, опирайтесь на стиль интерьера, не бойтесь быть оригинальными.
Стандартные белые комплекты мебели с глянцевым блеском, которые встречаются в каждом строительном магазине, делают ванную комнату безликой. Вместо традиционного зеркала можно повесить необычное старинное полотно, найти круглое изделие с подсветкой или сделать раму своими руками из подручных материалов.
Ещё одна полезная функция зеркала – его волшебная способность расширять пространство. Чтобы сэкономить место в санузле и сделать его визуально шире, можно воспользоваться простым рецептом: заменить раковину с ножкой на тумбу: в ней уместится основная часть гигиенических средств. Тюбики и шампуни, спрятанные за фасады, избавят помещение от визуального шума.
Можно повесить большое зеркальное полотно вместо маленького, тем самым добавив света и увеличив пространство. Если для хранения уходовых средств катастрофически не хватает места, можно приобрести шкафчики с зеркальными фасадами.
Коврик
Ещё один важный предмет для ванной, который добавит ей уюта и индивидуальности. Благодаря прорезиненному покрытию изделие обеспечит безопасность домочадцев: на керамической плитке обычный тканевый коврик может скользить.
Даже если в ванной комнате установлен тёплый пол, текстильное украшение поможет завершить образ всего интерьера. Если вы хотите, чтобы санузел выглядел благороднее, откажитесь от традиционных синтетических покрытий неестественных оттенков.
Сегодня большую популярность приобрели разноцветные самотканые коврики, которые вписываются в любой интерьер. Стоят они недорого, но выглядят как произведения ручного труда. Пример на первом фото.
Полотенцесушитель
Если при исправной вентиляции в ванной образуется плесень, а во время приёма душа комната не прогревается, стоит заменить водяной полотенцесушитель или дополнить его электрическим.
Выбирая водяной сушитель, обращайте внимание на указанный в сертификате материал: изделие из нержавейки прослужит гораздо дольше, чем из чёрной стали. Чтобы не бояться протечек, лучше всего приобретать бесшовную модель.
Ассортимент электрических сушителей огромен, поэтому его легко подобрать под интерьер. Для компактной ванной предпочтительнее выбирать откидную модель, а для просторной – с большим количеством «ступенек». Повесить его можно практически в любое место, кроме мокрой зоны.
Шторка
Незаменимый аксессуар для владельцев ванн без стеклянной перегородки. Занавеска зонирует помещение, защищает мебель и пол от попадания воды, обеспечивает приватность, а также выполняет декоративную функцию.
Самые дешёвые шторки изготавливают из поливинилхлорида, и чем тоньше материал, тем меньше она прослужит. Изделие из ПВХ не подлежит стирке и чистке. Более практичные и функциональные занавески делают из полиэстера: они выглядят как текстиль, не прилипают к телу, не пропускают воду, их можно стирать при 40 градусах.
Тканевые смесовые шторки производят из льна или хлопка с добавлением защитной пропитки. Они имеют разнообразный дизайн и смотрятся как настоящие текстильные украшения. Некоторые производители предлагают такие шторы в комплекте со второй защитной занавеской – из полиэстера. Выглядят дорого, заказываются индивидуально.
Стаканчик или держатель для щёток
Если в ванной комнате высокая влажность, оставлять щётки в ней не рекомендуется. Мокрая щетина – благоприятная среда для возникновения болезнетворных микроорганизмов, поэтому щётку предпочтительней держать в спальне.
Если в санузле сухо, то для гигиенических принадлежностей следует выделить специальный стакан с отдельными отверстиями. Щетинки разных щёток не должны соприкасаться, особенно в период болезни одного из членов семьи или при наличии в доме ребёнка, так как «переселение» флоры с одного предмета на другой недопустимо.
Если санузел совмещённый, держите щётку как можно дальше от унитаза, иначе кишечная палочка при смыве может попасть на щетину.
Крючки
Казалось бы, такая мелочь, – но при творческом подходе крючки для полотенец станут не только утилитарной деталью интерьера, но и его изюминкой. Главное правило – избегать дешёвых пластиковых экземпляров, лишающих обстановку индивидуальности. Хотите придать ванной комнате характера? Присмотритесь к крючкам из натуральных материалов: дерева и металла.
Держатель для полотенец можно сделать своими руками, обработав кусочек древесины защитным составом и прибив к нему коллекцию разномастных вешалок для одежды.
Полка
Если в шкафчиках не хватает места для хранения шампуней и баночек, то без дополнительной полки не обойтись. И снова советуем избегать дешёвого пластика – со временем он желтеет и изнашивается, к тому же не украшает ванную. Отличной альтернативой выступают изделия из стекла, которые придают обстановке воздушности и отлично гармонируют с современным интерьером.
По-прежнему актуальны полочки из дерева, а также всё, что заменяет стандартные прямые конструкции: металлические и плетёные корзинки, текстильные кармашки, ящики и даже кашпо.
Корзина для белья
При выборе этого полезного аксессуара рекомендуем отдавать предпочтение бамбуку, текстилю и металлу. Плетёные корзины из лозы придают холодной атмосфере ванной комнаты уюта, к тому же никогда не выходят из моды.
Ёмкости из плотной материи подкупают своей визуальной лёгкостью, но при этом они устойчивы за счёт пластикового дна и держат форму благодаря потайному металлическому каркасу. Альтернатива – большая плетёная сумка, поставленная на пол или подвешенная на крючок.
Если помещение просторное и выдержано в стиле минимализм, подойдёт выдвижной ящик для белья.
Если в доме малыш, облегчить свой быт можно за счёт удобных приспособлений для ванны. Самым маленьким пригодится сетчатая сумка для игрушек, которая фиксируется в любом удобном месте при помощи присосок. Теперь не придётся сушить резиновых уточек и кораблики, расставляя их по полкам.
Ребёнку постарше понадобится специальная подставка или лесенка для самостоятельного умывания. Компактные табуретки из пластика, которые больше подходят для тесных ванных, должны обладать противоскользящей поверхностью. А владельцы просторного санузла могут позволить себе полноценную деревянную лесенку.
Альтернатива – выкатная подставка, сконструированная в цоколе тумбы.
Благодаря перечисленным аксессуарам ванная комната станет ещё удобней, красивей и функциональней.