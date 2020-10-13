Вкуснее не придумаешь: яблочные пирожки из творожного теста

Пирожки из дрожжевого теста с яблоками обычно очень вкусные, но готовятся довольно долго. Чтобы сэкономить время, «Сегодня» предлагает испечь яблочные пирожки из слоено-творожного теста. Автор рецепта советует сразу делать двойную порцию, потому что эта выпечка исчезнет со стола вмиг.