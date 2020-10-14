12 вещей, которые нельзя делать супругам вместе согласно приметам

Наши предки прикладывали множество усилий, чтобы прожить в браке долго и счастливо. В ход в том числе шли приметы, над которыми сегодня можно посмеяться, пишет Wday.
Но можно и задуматься — мы приводим именно такие, а потом расскажем, что об этом думают специалисты по народным поверьям.
- Прежде всего на Руси считалось, что супружеская кровать не должна стоять перед зеркалом. Иначе не избежать измен.
- Есть одной ложкой супругам также не советовали. Иначе муж и жена будут крайне раздосадованы друг другом. После вытирать руки одновременно одним полотенцем тоже нежелательно — будут ссоры.
- Если жена часто сажает пятна на фартук, неважно, из-за неаккуратности или их было не избежать, муж со временем может стать игроком или начать злоупотреблять алкоголем.
- Не рекомендовали терять обручальное кольцо. Если муж потерял это самое важное украшение, это означает, что жена ему изменяет. И наоборот.
- Или ваш благоверный просит, чтобы вы его постригли? Всячески отказывайтесь от этого. Это приведет к тому, что в итоге он к вам охладеет.
- Кроме того, наши праотцы искренне верили: если желаешь увидеть любовницу мужа, достаточно одним глазком посмотреть в его обручальное кольцо, и увидишь образ разлучницы.
- А вот уже интересно: жене нельзя перелезать через мужа (ни ложась на постель, ни вставая с нее), чтобы не привлечь на любимого семь несчастий. Избежать этого легко: укладывайте любимого у стенки, а сами спите с краю.
- Нельзя разбрасывать по дому вещи. Все в доме должно быть в порядке, красиво, уютно. Иначе в разбросанных вещах поселяется нечистая сила, и в семье начинаются конфликты. Да и просто неряшливый дом выглядит неряшливо, что рано или поздно одному из вас, вероятно, захочется из него сбежать.
- Чтобы болезни и несчастья покинули семью, нельзя ходить в одной тапке. Не поленитесь, найдите вторую тапку. Логика тут есть: если пол в доме холодный, так немудрено и простыть.
- Супругам нельзя спать на разных кроватях, под разными одеялами, это приведет к разладу между ними или и вовсе к разрыву. Считается, что даже матрас обязательно должен быть цельным. Если в кровати матрас состоит из двух половинок, то это несет дисгармонию в сексуальную жизнь пары.
- В супружеской постели не должны спать посторонние. Это негативно сказывается на энергетике спальни. Гостей лучше уложить спать на диване, но не допускать в свою кровать.
- И главное правило: все, что происходит у вас дома, нельзя предавать огласке.