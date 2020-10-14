Ср, 14.10.2020

12 вещей, которые нельзя делать супругам вместе согласно приметам

Любовь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Наши предки прикладывали множество усилий, чтобы прожить в браке долго и счастливо. В ход в том числе шли приметы, над которыми сегодня можно посмеяться, пишет Wday.

Но можно и задуматься — мы приводим именно такие, а потом расскажем, что об этом думают специалисты по народным поверьям.

  1. Прежде всего на Руси считалось, что супружеская кровать не должна стоять перед зеркалом. Иначе не избежать измен.
  2. Есть одной ложкой супругам также не советовали. Иначе муж и жена будут крайне раздосадованы друг другом. После вытирать руки одновременно одним полотенцем тоже нежелательно — будут ссоры.
  3. Если жена часто сажает пятна на фартук, неважно, из-за неаккуратности или их было не избежать, муж со временем может стать игроком или начать злоупотреблять алкоголем.
  4. Не рекомендовали терять обручальное кольцо. Если муж потерял это самое важное украшение, это означает, что жена ему изменяет. И наоборот.
  5. Или ваш благоверный просит, чтобы вы его постригли? Всячески отказывайтесь от этого. Это приведет к тому, что в итоге он к вам охладеет.
  6. Кроме того, наши праотцы искренне верили: если желаешь увидеть любовницу мужа, достаточно одним глазком посмотреть в его обручальное кольцо, и увидишь образ разлучницы.
  7. А вот уже интересно: жене нельзя перелезать через мужа (ни ложась на постель, ни вставая с нее), чтобы не привлечь на любимого семь несчастий. Избежать этого легко: укладывайте любимого у стенки, а сами спите с краю.
  8. Нельзя разбрасывать по дому вещи. Все в доме должно быть в порядке, красиво, уютно. Иначе в разбросанных вещах поселяется нечистая сила, и в семье начинаются конфликты. Да и просто неряшливый дом выглядит неряшливо, что рано или поздно одному из вас, вероятно, захочется из него сбежать.
  9. Чтобы болезни и несчастья покинули семью, нельзя ходить в одной тапке. Не поленитесь, найдите вторую тапку. Логика тут есть: если пол в доме холодный, так немудрено и простыть.
  10. Супругам нельзя спать на разных кроватях, под разными одеялами, это приведет к разладу между ними или и вовсе к разрыву. Считается, что даже матрас обязательно должен быть цельным. Если в кровати матрас состоит из двух половинок, то это несет дисгармонию в сексуальную жизнь пары.
  11. В супружеской постели не должны спать посторонние. Это негативно сказывается на энергетике спальни. Гостей лучше уложить спать на диване, но не допускать в свою кровать.
  12. И главное правило: все, что происходит у вас дома, нельзя предавать огласке.
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