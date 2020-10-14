Колористы определили самые модные оттенки волос на осень 2020

Среди огромного разнообразия оттенков, цветов и техник окрашивания волос невозможно определить главного лидера сезона. К тому же, если дело касается красоты, то стоит рассчитывать исключительно на личные предпочтения и основные правила, что будет подходить определенным типажам. Но как ни крути, каждый сезон стилисты и колористы выделяют основные тенденции окрашивания волос.

2020 год в корне изменил некоторые тенденции. В фаворе техника плавного перехода в окрашивании корней волос и волос по всей длине. Именно такое «растянутое» окрашивание стало одной из самых популярных техник в 2020 году. А все потому, что такое окрашивание не требует слишком кропотливого ухода. Особенно, если корни сделать максимально соответствующими твоему родному оттенку волос, то о повторном окрашивании можно не волноваться еще долгое время.

Модные оттенки волос 2020, которые подойдут каждой

Мы уже знаем, что самым популярным окрашиванием 2020 года стало использование максимально натуральных оттенков. Лавандовые волосы — это, конечно, ярко и необычно, но уже не так актуально.

Так, на примере знаменитостей, колористы и стилисты считают, что лучшими оттенками волос этой осени будут теплые карамельные, грибной блонд (промежуточный оттенок между светло-коричневым и пепельным), горький шоколад и подобные цвета.