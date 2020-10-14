Вышли из моды: восемь моделей свитеров, которые пора забыть

1. Маленький, обтягивающий свитер

Открывает нашу подборку свитер в обтяжку — он не только смотрится так, словно выбран не по размеру, но и подчеркивает малейшие несовершенства фигуры. Кроме того, модели, плотно прилегающие к телу, плохо сохраняют тепло, так что, скорее всего, тебе в нем будет холодно — тогда зачем он нужен? Ну и наверняка ты знаешь, что свитеры такого кроя постоянно ползут наверх, и их приходится то и дело поправлять, а это как минимум неудобно.

Чем же заменить? Носи вместо них толстые, объемные модели навыпуск поверх платья-комбинации, а также заправив за пояс брюк, джинсов или юбки.

2. Длинные облегающие свитеры

Помнишь время, когда девушки носили длинные облегающие свитеры поверх джинсов — это была плохая идея, забудь о ней и больше никогда не вспоминай. Во‑первых, смотрится это довольно странно — из-под плотного слоя ткани торчат швы и пояс джинсов, линия низа зрительно «режет» ноги, а тело кажется непропорциональным. Кроме того, удобным такое сочетание тоже не назовешь — такая одежда стесняет движения, и ее постоянно приходится одергивать.

3. Свитер с кружевом

Свитер с отделкой кружевом — еще один антигерой в нашей модной истории. Во‑первых, кружево не несет никакой практической пользы в зимнем образе, поэтому обосновать его присутствие нам сложно. Во‑вторых, в соседстве с плотным трикотажем или шерстяными тканями оно смотрится как-то инородно.

4. Свитер с разрезами

Еще одна модель, которая точно не нужна тебе зимой. Во‑первых, холодно – и отсюда вытекает «во-вторых»: нелогично. Странно надевать в мороз свитер, который совсем не греет. Если ты хочешь показать больше тела, то лучше сделай выбор в пользу модных в этом сезоне шерстяных джемперов с V-образным вырезом.

5. Свитер с отделкой стразами, бисером или бусами

Если ты думаешь, что нарядный декор стразами, бисером или пайетками на свитере добавит праздника в твой образ, то спешим тебя расстроить: такое сочетание смотрится дешево и безвкусно. Если ты хочешь привлечь внимание окружающих, лучше сделай ставку на модную расцветку или принт. Отлично подойдут ярко-розовые, красные, оранжевые модели, а также анималистика.

6. Свитер с рюшами

Еще один элемент декора, который превратит тебя в даму из прошлого. К тому же носить такие модели зимой максимально некомфортно — массивные рюши добавляют лишний объем, который в прямом смысле мешает под верхней одеждой.

7. Бесформенный свитер

Да, оверсайз сегодня в моде. Однако очень важно выбрать свитер из плотных, хорошо держащих форму материалов. Модели из тонких тканей, которые словно вытянулись от носки, делают образ неопрятным и безвкусным.

8. Разноцветный свитер или свитер с принтом «вырви глаз»