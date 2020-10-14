Рассказывает Хромченко: почему нужно прикрывать паховую зону жакетом

Ведущая предупреждала, выбирая модные в настоящий момент анималистичные принты, нужно быть осторожным, ведь звери, которые изображены на одежде, иногда имеют глаза. И здесь важно, чтобы они не оказались там, куда они будут привлекать излишнее внимание. Лосины она и вовсе предлагала прикрывать на бедрах полностью , поскольку паховая зона не должна находиться в центре внимания.

Ну и еще одно важное правило, которое она озвучила на Первом канале, касается длины жакета. Серьезным леди лучше отказаться от коротких моделей и выбрать те, что ниже бедер – это безопасная длина. «У нашей героини фигура хорошая. Не во всех случаях можно так рисковать, поэтому лучше, чтобы ваш жакет был в той длине, которая бы прикрывала паховую зону и бедра», - прокомментировала Эвелина образ гостьи шоу в коротком жакете.