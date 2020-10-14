ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ ТОП-10 обязанностей, которые должны взять на себя муж и жена в крепкой семье

Поддерживать в семье здоровые, надежные и теплые отношения очень помогает знание супругами психологии противоположного пола. Однако в школе этому не учат. Чтобы облегчить супружеским парам задачу психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов составил два списка обязанностей, которые должны взять на себя муж и жена, чтобы сохранить в доме мир и гармонию. Их публикует интернет-портал «Дни.ру».

Итак, помимо общепринятой для мужчины функции добытчика, обеспечивающего женщину и детей финансами, а также решения хозяйственных вопросов, образцовый супруг должен:

1. обеспечивать домочадцам достойный уровень жизни (качественную еду, одежду, комфортное жилье).

2. Защищать жену от физической и психологической агрессии со стороны других людей.

3. Регулярно говорить супруге комплименты и дарить подарки.

4. Эмоционально поддерживать женщину — выслушивать ее жалобы и претензии, признавать ее право на эмоции.

5. Сексуально удовлетворять жену.

6. Поддерживать свое тело в хорошей физической форме.

7. Постоянно самосовершенствоваться — развивать свои профессиональные, интеллектуальные и социальные навыки, а также изучать семейную психологию.

8. На равных участвовать в воспитании детей.

9. Брать на себя ответственность за сложные решения, однако учитывать при этом интересы и точки зрения остальных членов семьи.

10. Обеспечивать мир и порядок в семье, соблюдая принципы справедливости и милосердия в решении спорных ситуаций.

Образцовая жена, по мнению психолога Шахова, помимо приготовления пищи и воспитания детей должна:

1. Взять на себя организацию порядка и уюта в доме. Совсем не нужно тянуть все в одиночку — часть дел можно делегировать и мужу, но при этом отвечать за результат.

2. Проявлять понимание мужской психологии и потребностей.

3. Предоставить супругу возможность время от времени побыть одному.

4. Поддерживать свою сексапильность.

5. Обеспечивать мужу качественный секс, проявляя творчество в этом вопросе.

6. Принимать и уважать жизнь супруга со всеми правилами и ритуалами, которые были ее частью до нее — например, субботние рыбалки, визиты к родителям или встречи с детьми от прошлого брака.

7. Сохранять и поддерживать социальные контакты семьи — поздравлять с праздниками родственников, общаться с соседями и тому подобное.

8. Хранить физическую и эмоциональную верность мужу.

9. Выражать восхищение достижениями и подвигами мужчины.