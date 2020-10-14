МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА ⟩ Любит - не любит: почему мужчина не признается в чувствах?

Женщинам нравится не только знать о любви своего избранника, но и слышать тому подтверждения. Но есть мужчины, которые не хотят или нет могут признаваться в своих чувствах. Тому есть пять наиболее распространенных причин, считает практикующий психолог Татьяна Власевская.

На самом деле не любит

Порой мужчина и рад бы признаться, но пока не уверен в силе своих чувств. Некоторые представители мужского пола хотят сначала убедиться, что рядом с ним «та самая» женщина, и только потом говорить о любви. Может быть и другая причина — им нужна «удобная» пара на время, а признаваться они будут другой.

Не уверен в своих чувствах

Если мужчина — не коварный тип, временно согревающий женщине постель, а ответственный человек, признание в любви для него много значит. Некие психологические травмы или стопоры могут тормозить его или ждать какого-то знака, прежде чем сказать заветное слово на букву «л». Зато, когда он это сделает, это будет по-настоящему, а не для галочки.

Боится обжечься

Не только женщины ошибаются в мужчинах, но и мужчины — в женщинах. Негативный опыт прошлых отношений может накладываться на новые, поэтому признания в чувствах девушкам приходится ждать долго. Таким избранникам нужно давать время присмотреться и все обдумать, пишет Wday.ru.

Уже признавался

Некоторые представители мужского пола убеждены, что лучшее признание — их действия. Он рядом, он делает все для нее, он готов идти на компромисс. Но он не готов постоянно кричать о своей любви, особенно, если уже признавался избраннице в своих чувствах. Возможно два сценария: он искренне так считает или ему наплевать на чувства партнерши.

Он — «настоящий мужчина»

Последствиями классического воспитания мальчиков становится внутренний запрет мужчине плакать, быть слабым и говорить о любви. Он может до последнего скрывать свои чувства или молчать, если в отношениях есть проблема. Тонкая душевная организация может привести к расставанию, если молодой человек так и не сможет пересилить себя. А если он готов проработать свои проблемы с психологом, то из него может получиться чуткий и нежный спутник жизни.