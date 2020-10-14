Семь советов по уходу за кожей осенью: как справиться с воздействием отопления и холодного ветра

— говорит Ася Мкртчян, биолог, косметолог.

Молочные или кремовые очищающие средства (например, пенки) достаточно мягкие, поэтому их смело можно использовать круглый год, а заменять на другие формулы не нужно. Однако для более сухой кожи иногда полезно использовать более плотные и насыщенные бальзамы или масла, которые помогут восполнить потерю липидов и уменьшить шелушение.

Однако будьте осторожны: некоторые масла, такие как кокосовое и аргановое, могут быть слишком тяжелыми для жирной кожи, склонной к прыщам и воспалениям.

И помните, горячая вода не помощник — старайтесь умываться теплой водой, но ни в коем случае не горячей.

Восстановите защитный барьер кожи с помощью увлажняющего крема

Воздействие центрального отопления и промозглых ветров может привести к тому, что кожа станет сухой. Исправить ситуацию помогут средства с церамидами и липидами: они предотвратят потерю влаги.

Для восстановления уровня увлажнения в уходе полезно применять гиалуроновые кислоты (применение именно водных компонентов в холодный сезон несколько спорно, так как в минусовую температуру влага подвержена охлаждению и замерзанию в поверхностных чешуйках эпидермиса, что может неблагоприятно сказаться на рельефе кожи).

В таких средствах, как правило, применяется различная длина цепей гиалуроновой кислоты, поэтому и глубина работы гиалуроновых кислот будет разной. Таким образом можно увлажнить кожу, препятствовать потере влаги на ее поверхностности и восстановить собственные ресурсы гиалуронового слоя кожи (посредством применения подходящих препаратов с содержанием гиалуроновой кислоты),

— объясняет эксперт.

Для жирной и склонной к прыщам кожи подойдет легкий увлажняющий крем или масло, например масло жожоба. Они сохранят кожу эластичной, но в целом следует избегать более плотных по текстуре продуктов, которые могут закупорить поры и увеличить жирность кожи. Между тем обладательницам сухой кожи следует искать масла, богатые питательными веществами (попробуйте оливковое масло первого отжима), чтобы обеспечить ей дополнительное питание, особенно в ночное время.

Для усиления питания кожи и процессов ее регенерации рекомендуется обратить внимание на такие компоненты в составе, как витамины A, E, C, витамин B3, масло маракуйи, натуральные жирные кислоты.

Осень — самое подходящее время для пилинга, пора его сделать!

Пилинг — процедура, в которой используется комбинация отшелушивающих кислот, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей. Это не ежедневное отшелушивание, и, хотя его можно проводить в салоне красоты, новые формулы настолько щадящие, что процедуру можно выполнить и самостоятельно у себя дома. В числе самых эффективных — смесь альфа-гидроксикислот, таких как молочная и гликолевая. Она растворяет загрязнения и отшелушивает омертвевшие клетки на поверхности кожи. Молочная кислота также отличный химический эксфолиант, поскольку она одновременно увлажняет и отшелушивает.