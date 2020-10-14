Эстонская певица Ингер поделилась фирменным рецептом осеннего супа, от которого все приходят в восторг!

Помимо красочного лиственного дождя и холодных октябрьских осенних дней, тысячи школьников со всей Эстонии смогут насладиться густым тыквенным супом, приготовленным по рецепту Ингер в рамках проекта «Tähed taldrikus» («Звезды на тарелке») в школьных столовых. Певица обещает, что благодаря минералам и витаминам, содержащимся в оранжевых овощах, он особенно полезен для всей семьи, а после удаления мякоти с целой тыквы можно сделать из овощей тыквенный фонарь на Хэллоуин.

Приготовление:

Поджарьте лук, измельченный чеснок и тертый имбирь в сковороде с более толстым дном.

Вскоре добавьте нарезанную тыкву и продолжайте жарить. Чтобы добиться более глубокого вкуса, тыкву также можно запечь в духовке.

Теперь пора добавить к овощам карри и куркуму, немного перемешать и подрумянить.

Затем налейте в кастрюлю немного кипяченой воды, но ровно столько, чтобы кусочки тыквы немного выглядывали из воды.

Наконец, добавьте измельченный картофель, яблоки и бульон.

Доведите суп до кипения и тушите на медленном огне, пока тыква не станет мягкой.

Приправить суп солью, перцем и перемешайте его в пюре. Чем гуще и темнее суп, тем вкуснее!

Ингер советует подавать с оливковым маслом, пармезаном и чиабаттой.