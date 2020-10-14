Бьюти-гороскоп: уход за кожей для каждого знака Зодиака

У вас жирная или сухая кожа? Вы боретесь с прыщами или темными пятнами? Черные точки — злейший враг вашей кожи? Оказывается, ваш астрологический знак определяет не только вашу личность и уникальные характеристики, но и тип кожи. О том, как лучше ухаживать за кожей по знаку Зодиака, расскажет российский таролог Александра Харрис.
Овен
Овен — огненный знак с драйвом и инициативой. В теле Овна много тепла. Их правящая планета, Марс, управляет кровью и головой. Их кожа может иметь красный оттенок, из-за чего они легко краснеют. У них также могут быть такие проблемы, как сыпь или аллергия.
Для Овна основная цель — максимально охладить кожу:
Лучше выбирать очищающие, увлажняющие средства и масла для лица с добавлением огурца или алоэ. Спрей для лица с алоэ, например, можно всегда носить с собой.
Также рекомендуется наносить нежные и заранее охлажденные продукты.
Телец
Телец — стабильный земной знак, а планета красоты Венера — их правящая планета. У Тельцов, как правило, очень сбалансированная кожа с хорошим цветом лица, но она может отличаться небольшой сухостью.
Тельцам повезло, ведь правящая планета Венера придает им упругий и молодой от природы вид. Так что не нужно слишком беспокоиться о кремах от морщин. Вместо этого рожденным под этим знаком следует сосредоточиться на том, чтобы косметические процедуры были роскошными.
Старайтесь регулярно делать косметические процедуры.
Проведите дома мини-спа-сеансы пару раз в неделю с увлажняющей и питательной маской.
Близнецы
Близнецы — воздушный знак с постоянной потребностью пробовать новое. Их распорядок ухода за кожей должен быть таким же универсальным, а продукты меняться в зависимости от потребностей кожи.
Поскольку у Близнецов может быть более чувствительная кожа, лучше выбирать продукты без отдушек, гипоаллергенные, сделанные из натуральных ингредиентов или на растительной основе.
Необходимо регулярно отшелушивать кожу и использовать легкий увлажняющий крем.
Также могут быть полезны многозадачные косметические продукты и различные виды масок для лица: тканевые, гелевые или глиняные.
Рак
Раком управляет Луна, и он может быть более восприимчивым к ежемесячным циклическим изменениям. Они также чувствительны к условиям окружающей среды и могут нуждаться в дополнительной защите от солнца и свободных радикалов.
Когда у них возникает вздутие живота и другие проблемы с ЖКТ, Ракам лучше использовать щетку для лица, чтобы уменьшить отечность, сухой скраб для улучшения кровообращения и сосредоточиться на таких ингредиентах, как зеленый чай и антиоксиданты, чтобы вывести токсины и удалить лишнюю воду из организма.
Лев
Действиями Льва управляет сердце. Кожа Льва может стать горячей, красной и сухой. Лев заботится о своей внешности, и им нужен рутинный уход за кожей, который поможет им сохранить молодой вид.
Для Льва все дело в охлаждении и увлажнении, потому что этот знак естественно нагревается.
Подумайте о продуктах с освежающими ингредиентами, такими как алоэ вера и огурец.
А поскольку Львам нужно много солнечного света, очень важно, чтобы они не забывали наносить SPF для защиты от солнца.
Дева
Дева прежде всего трудолюбивый знак с самодисциплиной. У них нечасто бывает много лишнего жира вокруг лица.
Для Дев очень важно сделать склонную к сухости кожу более гладкой и увеличить выработку коллагена. Действительно ли коллаген работает? Продукты по уходу за кожей отлично подойдут для того, чтобы помочь Девам (да и всем знакам) повысить выработку коллагена и эластина и получить сияющую и упругую кожу.
Необходимо также использовать увлажняющий крем или тональный крем с SPF, так как Девы могут быть чувствительны к солнцу.
Весы
Весы — воздушный знак, которым управляет Венера — планета красоты. Весы склонны хорошо заботиться о своей коже, потому что им нравится хорошо выглядеть.
Для Весов важно соблюдать баланс. Это особенно относится к режиму ухода за кожей.
Помимо наблюдения за продуктами, которые Весы потребляют, они также должны получать качественный сон и соблюдать здоровую детокс-диету, помогающую выводить токсины и питать кожу.
Кроме того, необходимо регулярно отшелушивать кожу лица и использовать маски, чтобы удалять омертвевшие клетки и омолаживать кожу.
Скорпион
Скорпион ассоциируется с глубокими чувствами и сильными эмоциями. Марс — традиционная правящая планета Скорпиона. Марс может делать Скорпиона восприимчивым к высыпаниям, особенно когда на улице жарко.
Представителям этого знака следует: как можно чаще умывать лицо; использовать очищающее средство с эфирным маслом, которое может помочь очистить поры; использовать натуральный тоник и отшелушивающие средства, чтобы удалить омертвевшую кожу и предотвратить появление черных точек.
Стрелец
На коже Стрельца видны признаки постоянных приключений, особенно если они употребляли вредную еду и напитки. Это может вызывать сыпь, угри или прыщи. Здесь на помощь приходят разгрузочные дни и детокс-программы.
Несмотря на то, что Стрелец имеет тенденцию стремиться к большему, для их повседневного ухода за кожей лучше придерживаться стабильности и не впадать в крайности. Рекомендуется: регулярно использовать отшелушивающее очищающее средство; использовать продукты с витаминами, которые помогают бороться со свободными радикалами и защищают кожу.
Козерог
Козерог — амбициозный, целеустремленный земной знак. Сатурн, планета, связанная со временем, является их правящей планетой. Козероги — люди без излишеств, они ценят практичный подход к жизни.
Козероги нуждаются в большем количестве влаги, поэтому увлажняющие продукты для них великолепны, особенно если они помогают стимулировать выработку коллагена.
Их кожа также может быть чувствительной и сухой. Вот почему Козерогам лучше держаться подальше от абразивных отшелушивающих скрабов или щеток и выбирать нежные продукты, которые не вызывают раздражения. Отдавайте предпочтение средствам, изготовленным из натуральных и нежных ингредиентов.
Водолей
Водолеи — новаторы и провидцы, они, как правило, довольно независимы и с удовольствием узнают о новых продуктах, которые можно попробовать. А особое место в их сердцах занимают бренды, бережно относящиеся к окружающей среде.
Среди основных бьюти-средств Водолеев обязательно должны присутствовать скрабы для лица, щетки и отшелушивающие средства, а также им стоит попробовать микродермабразию.
Представителям данного знака зодиака также следует обратить внимание на средства с осветляющим эффектом с витамином C, L-глутатионом и экстрактом оливковых листьев в составе, которое избавит от неровностей, выровняет тон.
Тоники также помогает контролировать жирную кожу.
Рыбы
Рыбы чувствительны, изобретательны и мистичны. Их лицо отражает это. Как у водного знака, у Рыб светлая, чувствительная кожа, которая может быть немного жирной. Они могут быть особенно чувствительны к токсинам и аллергенам окружающей среды.
Из-за чувствительной кожи важное значение имеет использование солнцезащитного крем, как и средства, которые помогают бороться с повреждением свободных радикалов.
Легкий сбалансированный увлажняющий крем также поможет избежать чрезмерного жирности кожи.
Что касается состава, то лучше отдавать предпочтение вариантам с добавлением чистых натуральных масел.