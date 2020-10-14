Бьюти-гороскоп: уход за кожей для каждого знака Зодиака

У вас жирная или сухая кожа? Вы боретесь с прыщами или темными пятнами? Черные точки — злейший враг вашей кожи? Оказывается, ваш астрологический знак определяет не только вашу личность и уникальные характеристики, но и тип кожи. О том, как лучше ухаживать за кожей по знаку Зодиака, расскажет российский таролог Александра Харрис.

Овен

Овен — огненный знак с драйвом и инициативой. В теле Овна много тепла. Их правящая планета, Марс, управляет кровью и головой. Их кожа может иметь красный оттенок, из-за чего они легко краснеют. У них также могут быть такие проблемы, как сыпь или аллергия.

Для Овна основная цель — максимально охладить кожу:

Лучше выбирать очищающие, увлажняющие средства и масла для лица с добавлением огурца или алоэ. Спрей для лица с алоэ, например, можно всегда носить с собой.

Также рекомендуется наносить нежные и заранее охлажденные продукты.

Телец

Телец — стабильный земной знак, а планета красоты Венера — их правящая планета. У Тельцов, как правило, очень сбалансированная кожа с хорошим цветом лица, но она может отличаться небольшой сухостью.

Тельцам повезло, ведь правящая планета Венера придает им упругий и молодой от природы вид. Так что не нужно слишком беспокоиться о кремах от морщин. Вместо этого рожденным под этим знаком следует сосредоточиться на том, чтобы косметические процедуры были роскошными.

Старайтесь регулярно делать косметические процедуры.

Проведите дома мини-спа-сеансы пару раз в неделю с увлажняющей и питательной маской.

Близнецы

Близнецы — воздушный знак с постоянной потребностью пробовать новое. Их распорядок ухода за кожей должен быть таким же универсальным, а продукты меняться в зависимости от потребностей кожи.

Поскольку у Близнецов может быть более чувствительная кожа, лучше выбирать продукты без отдушек, гипоаллергенные, сделанные из натуральных ингредиентов или на растительной основе.

Необходимо регулярно отшелушивать кожу и использовать легкий увлажняющий крем.

Также могут быть полезны многозадачные косметические продукты и различные виды масок для лица: тканевые, гелевые или глиняные.

Рак

Раком управляет Луна, и он может быть более восприимчивым к ежемесячным циклическим изменениям. Они также чувствительны к условиям окружающей среды и могут нуждаться в дополнительной защите от солнца и свободных радикалов.

Когда у них возникает вздутие живота и другие проблемы с ЖКТ, Ракам лучше использовать щетку для лица, чтобы уменьшить отечность, сухой скраб для улучшения кровообращения и сосредоточиться на таких ингредиентах, как зеленый чай и антиоксиданты, чтобы вывести токсины и удалить лишнюю воду из организма.

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