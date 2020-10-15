Пять видов платьев, которые всегда смотрятся дешево

Впервые бандажное платье было представлено на суд публики в 1985 году и в то время стало настоящим событием в мире моды. Работая над одной из своих коллекций, Эрве Леру просто обмотал манекены лентами разной ширины и размера и создал рисунок, позволяющий выигрышно подчеркнуть достоинства фигуры. Не стоит и говорить, что в гламурные нулевые подобные сексуальные наряды носили главные дивы планеты, а некоторые продолжают делать это и сейчас. А вот в реальной жизни все не так-то просто: мода на бандажные платья давно прошла, да и чтобы надеть подобный наряд, ваша фигура как минимум должна приближаться к идеалу. Так что, если вы не модель или звезда Instagram, лучше оставьте бандажные платья дома.

Платье из цветного кружева