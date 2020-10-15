Пять видов платьев, которые всегда смотрятся дешево

Мы уже не раз писали, что нужно делать, чтобы не совершить модного провала. Однако раз за разом девушки в погоне за трендами все равно продолжают надевать на себя нелепые вещи.
И не последнюю роль в создании безвкусного образа играют платья. Какие платья смотрятся дешево и способны испортить любой образ? Отвечает портал wday.ru.
Бандажные платья
Впервые бандажное платье было представлено на суд публики в 1985 году и в то время стало настоящим событием в мире моды. Работая над одной из своих коллекций, Эрве Леру просто обмотал манекены лентами разной ширины и размера и создал рисунок, позволяющий выигрышно подчеркнуть достоинства фигуры. Не стоит и говорить, что в гламурные нулевые подобные сексуальные наряды носили главные дивы планеты, а некоторые продолжают делать это и сейчас. А вот в реальной жизни все не так-то просто: мода на бандажные платья давно прошла, да и чтобы надеть подобный наряд, ваша фигура как минимум должна приближаться к идеалу. Так что, если вы не модель или звезда Instagram, лучше оставьте бандажные платья дома.
Платье из цветного кружева
Сразу оговоримся, что сюда мы не относим варианты из качественного дорогого кружева, дизайн которого прорабатывается на компьютере, а затем долгим и кропотливым воплощается в реальной жизни. А вот бренды, которые желают сэкономить на производстве, зачастую отдают предпочтение простым банальным узорам и некачественным цветным тканям, на которых видны все огрехи кроя. Если все же решили приобрести платье из цветного кружева, внимательно изучите его перед покупкой, чтобы потом не пожалеть о сделанном выборе.
Трикотажное платье
Платье из трикотажа — идеальный вариант на осенне-зимний период. Однако и здесь есть свои «но». Легкий трикотаж бывает слишком коварным и может испортить даже самую стройную фигуру, прорисовав до этого незаметный живот. Во вторых, делая ставку на безразмерные силуэты, девушки забывают, что подобный крой полностью нивелирует имеющиеся достоинства фигуры и сидит как балахон. Ну и главное: скорее всего, вы замечали, как трикотажные платья начинают сбориться в самых неудобных и видных местах. Вряд ли вам хотелось бы выглядеть неряхой из-за подобной проблемы.
Платье с обильным декором
Платье с большим количеством декора и аляповатых принтов может смотреться сексуально и желанно лишь в одном случае: если это комплект от Dolce&Gabbana, а сами вы находитесь где-нибудь в Сицилии под палящим солнцем. Во всех других случаях платья с богатым декором — антитренд, который им навсегда и останется. Да и к тому же мода на минимализм продолжает свою экспансию в списки тенденций, а значит, лучше сделать ставку на классический крой и базовую гамму оттенков.
Платье-футболка
Платье-футболка — идеальный вариант для дачи, который впишется в сельский антураж не только своим кроем, но и невзрачной расцветкой. А вот в городе о подобном лучше напрочь забыть. Запомните: что бы вы ни надели и какой комплект бы ни составили, платье-футболка сразу же расскажет о вашем непритязательном вкусе.