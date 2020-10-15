Как продлить стойкость маникюра: три главных правила

Многие делают маникюр самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Однако есть один недостаток домашнего маникюра по сравнению с салонным — стойкость и время носки.
Ellegirl.ru рассказывает, что делать, чтобы лак не слезал, кутикула не росла, а рисунок радовал глаз
Подготовь ногти
Ты ухаживаешь за лицом перед нанесением макияжа, наносишь крем и праймер. Так же тщательно необходимо ухаживать за ногтями перед нанесением любого лака.
Обезжирь. Подойдет средство на спиртовой основе или жидкость для снятия лака;
Сделай маску для ногтей или ванночку. Это опционально, зато приятно, да и кутикула быстрей размягчится.
Нанеси базу. Она выровняет поверхность ногтя и заполнит микротрещины. На гладкую пластину лак ляжет лучше и продержится дольше.
Обязательно закрепляй лак
Во-первых, любой лак необходимо наносить в два слоя: одного не всегда достаточно для яркости, а три — это уже перебор, покрытие начнет «вздуваться».
Во-вторых, покрой цветной лак специальным верхним покрытием: оно закрепит предыдущие слои, а также поможет маникюру быстрей высохнуть.
Ухаживай за руками и ногтями
Крем для рук и масло для кутикулы — твои лучшие друзья в этом вопросе. Наноси крем по мере необходимости, а масло — каждое утро/вечер, когда тебе удобней.
Другие полезные советы
Мой посуду в перчатках. Горячая вода, напор струи и жесткие губки негативно скажутся как на внешнем виде ногтей, так и на их состоянии. Кстати, то же касается мытья полов, уборки и прочих бытовых дел.
Делай ногти покороче. Чем короче пластина, тем меньше вероятности, что ноготь будет биться о посторонние предметы. На коротких ногтях лак не скалывается чуть дольше, это факт.
Выбирай повторяющийся рисунок. Если лак скалывается, что бы ты ни делала, выбирай дизайн с простым, но повторяющимся орнаментом: горошек, леопард, абстракции. Когда лак сколется, ты сможешь быстренько дорисовать маленький элемент, а не переделывать все ногти разом.