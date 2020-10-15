Как продлить стойкость маникюра: три главных правила

Ты ухаживаешь за лицом перед нанесением макияжа, наносишь крем и праймер. Так же тщательно необходимо ухаживать за ногтями перед нанесением любого лака.

Обезжирь. Подойдет средство на спиртовой основе или жидкость для снятия лака;

Сделай маску для ногтей или ванночку. Это опционально, зато приятно, да и кутикула быстрей размягчится.

Нанеси базу. Она выровняет поверхность ногтя и заполнит микротрещины. На гладкую пластину лак ляжет лучше и продержится дольше.

Обязательно закрепляй лак