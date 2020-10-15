Назван ингредиент, который сделает идеальным любой суп

Магда Гессер отметила, что на каждой кухне найдется гвоздика, именно ее стоит добавить в бульон. По словам именитого кулинара, специя поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта, понизить уровень холестерина в крови, укрепить иммунитет организма, в том числе, побороться с простудой и головными болями. Гвоздика также обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, подчеркнула Гессер. Гвоздика в бульоне не только даст ему пикантную пряность, но и сделает блюдо в разы полезнее.