Модные приемы самых сексуальных женщин мира: учимся стильно одеваться у звезд

Героини подборки Cosmo не раз возглавляли списки самых сексуальных женщин мира. Этим они обязаны не только природным данным, но и умению их правильно подчеркнуть. Рассказываем, какими модными приемами пользуются Анджелина Джоли, Кейт Аптон, Белла Хадид и другие звёздные красотки, чтобы выглядеть ещё привлекательнее.
Анджелина Джоли
Это раньше Анджелина Джоли была настоящим сорванцом: носила кожу, подводила глаза черным и коротко стригла волосы. Сегодня ее стиль кардинально изменился, наряды стали проще, спокойнее и женственнее, а макияж — натуральнее.
Актриса предпочитает одежду нейтральных расцветок, особенно любит бежевые тотал-луки, которые часто дополняет алой помадой, что на контрасте смотрится элегантно и в то же время соблазнительно. Большое внимание звезда уделяет тканям, выбирая одежду из натуральных, плотных материалов. Незаменимым атрибутом любого ее образа являются лодочки — знаменитость носит их и с джинсами, и с платьями, и с костюмами-двойками.
Джоли предпочитает наряды классических силуэтов, часто с акцентом на талию. Любимая длина юбки — чуть ниже колена.
Еще одно излюбленное сочетание актрисы — white-total-look. Она знает, что белый цвет визуально освежает цвет кожи, поэтому все чаще носит белоснежные костюмы и платья, дополняя их контрастными аксессуарами. Подчеркнутая элегантность — именно так можно охарактеризовать стиль Анджелины сегодня.
Несмотря на присущую образам строгость, звезда иногда позволяет себе вольности: забывает надеть белье под тонкую шелковую блузку или выходит в мини.
Рози-Хантингтон Уайтли
Британская модель не раз возглавляла списки самых хорошо одетых знаменитостей. Она всегда выглядит «с иголочки» независимо от повода: будь то шоппинг, поход в спортзал или светское мероприятие. В своем Instagram звезда регулярно делится подборкой луков, которые составляет сама — уверены, из Рози вышел бы отличный стилист или фэшн-блогер, не выбери она карьеру модели.
Знаменитая красавица любит подчеркивать длину ног — а они у нее и без того «от ушей». Брюки с посадкой на талии, модели-клеш, мини-юбки — все это делает и без того ее выдающие конечности бесконечными.
Звезда выбирает универсальные вещи, которые отлично сочетаются между собой, дополняя их подчеркнуто трендовыми, за счет чего всегда выглядит актуально.
В 2011 году Рози стала самой сексуальной женщиной по версии журнала Maxim. Уверены, что на решение жюри повлияли не только внешние данные и харизма модели, но и ее умение одеваться стильно и привлекательно.
Хейли Бибер
Самая сексуальная женщина 2017 года по версии журнала Maxim может научить не только следовать трендам, но и удачно вписывать их в повседневный гардероб. Модель умело сочетает между собой, казалось бы, несочетаемые вещи. Особенно нам нравится, как она миксует элементы спортивного и делового гардероба. Синие джинсы, худи и элегантные лодочки — легко! Строгий серый костюм в сочетании с объемным розовым свитером — нет проблем! Чтобы не надела Хейли, в результате это выглядит гармонично и цельно.
Звезда в идеале освоила мастерство ношения оверсайза, смело мешая между собой супер-объемные вещи (тем самым достигая максимального эффекта) или сочетая их с чем-то подчеркнуто облегающим. Если ты никак не можешь подружиться с этим стилем, изучай образы Хейли и вдохновляйся.
Кейт Аптон
Сама природа одарила Кейт Аптон всем необходимым для того, чтобы стать успешной моделью — идеальные черты лица, харизма, высокий рост (178 см) и выразительные, пышные формы. Знаменитость знает свои сильные стороны и старается их всячески подчеркивать с помощью одежды.
Блондинка предпочитает наряды приталенного кроя, которые позволяют максимально приблизить пропорции тела к идеальным «песочным часам». Она не скрывает объемный бюст за слоем ткани, выбирая для выходов наряды с самым смелым декольте.
В арсенале у модели есть несколько приемов, визуально вытягивающих силуэт. Во‑первых, тотал-луки — их знаменитость носит довольно часто.Во-вторых, асимметричные линии, разрезы, высокая посадка, каблуки и правильная длина юбки.
Белла Хадид
В свои 24 года Белла Хадид может по праву называться иконой стиля. Знаменитость умудряется не только одеваться максимально комфортно, но при этом выглядеть в соответствии с последними трендами. Модель не боится сочетать спортивные и элегантные вещи, смело носит кроссовки с платьями, а к спортивным брюкам выбирает лодочки на шпильке. В гардеробе у Беллы много ярких вещей и, кажется, нет ни одного оттенка, который будет ей не к лицу.
Особую любовь звезда питает к стилю 90-х годов: велосипедки, широкие джинсы-трубы, «папины» джинсовки, узкие очки, неон, кроп-топы, кожаные тотал-луки — все это она умело носит в повседневной жизни, сочетая с базовыми вещами. Смотрите образы Беллы в Instagram!
Ирина Шейк
Ирина Шейк умело балансирует между очень сексуальными и максимально простыми, расслабленными нарядами. В повседневной жизни модель предпочитает не заморачиваться, отдавая предпочтение комфорту. Для выходов в свет она выбирает что-то подчеркивающее фигуру.
Звезда не раз признавалась в любви мини-юбкам и высоким каблукам. Их она полюбила еще со школы. Несмотря на то что одноклассники смеялись над высоким ростом и длинными ногами модели (глупцы), она продолжала носить то, что ей нравилось.
Шейк неоднократно заявляла, что ненавидит тратить деньги на трендовые дизайнерские вещи и предпочитает покупать беспроигрышные, базовые, долгоживущие вещи, которые сможет надеть куда и когда угодно. Cмотрите образы модели в Instagram!
Моника Беллуччи
Актриса придерживается классического стиля в одежде, с годами все чаще выбирая строгие костюмы-двойки, которые она то обыграет простой футболкой, то элегантной шелковой блузой. Большую любовь Беллуччи питает к каблукам, надевая их как для выходов, так и на каждый день.
В гардеробе звезды преобладают черный, белый и красный цвета, которые она носит в моно-варианте или умело смешивает между собой. Среди любимых принтов актрисы можно выделить цветочный, горошек, анималистику.
В ее коллекции множество кружевных платьев, авторами которых преимущественно являются ее близкие друзья — дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана.
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