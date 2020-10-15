Модные приемы самых сексуальных женщин мира: учимся стильно одеваться у звезд

Анджелина Джоли

Это раньше Анджелина Джоли была настоящим сорванцом: носила кожу, подводила глаза черным и коротко стригла волосы. Сегодня ее стиль кардинально изменился, наряды стали проще, спокойнее и женственнее, а макияж — натуральнее.

Анджелина Джоли ФОТО: SWNS/SWNS

Актриса предпочитает одежду нейтральных расцветок, особенно любит бежевые тотал-луки, которые часто дополняет алой помадой, что на контрасте смотрится элегантно и в то же время соблазнительно. Большое внимание звезда уделяет тканям, выбирая одежду из натуральных, плотных материалов. Незаменимым атрибутом любого ее образа являются лодочки — знаменитость носит их и с джинсами, и с платьями, и с костюмами-двойками.

Джоли предпочитает наряды классических силуэтов, часто с акцентом на талию. Любимая длина юбки — чуть ниже колена.

Еще одно излюбленное сочетание актрисы — white-total-look. Она знает, что белый цвет визуально освежает цвет кожи, поэтому все чаще носит белоснежные костюмы и платья, дополняя их контрастными аксессуарами. Подчеркнутая элегантность — именно так можно охарактеризовать стиль Анджелины сегодня.

Несмотря на присущую образам строгость, звезда иногда позволяет себе вольности: забывает надеть белье под тонкую шелковую блузку или выходит в мини.

Рози-Хантингтон Уайтли

Британская модель не раз возглавляла списки самых хорошо одетых знаменитостей. Она всегда выглядит «с иголочки» независимо от повода: будь то шоппинг, поход в спортзал или светское мероприятие. В своем Instagram звезда регулярно делится подборкой луков, которые составляет сама — уверены, из Рози вышел бы отличный стилист или фэшн-блогер, не выбери она карьеру модели.

Знаменитая красавица любит подчеркивать длину ног — а они у нее и без того «от ушей». Брюки с посадкой на талии, модели-клеш, мини-юбки — все это делает и без того ее выдающие конечности бесконечными.

Звезда выбирает универсальные вещи, которые отлично сочетаются между собой, дополняя их подчеркнуто трендовыми, за счет чего всегда выглядит актуально.

В 2011 году Рози стала самой сексуальной женщиной по версии журнала Maxim. Уверены, что на решение жюри повлияли не только внешние данные и харизма модели, но и ее умение одеваться стильно и привлекательно.

Хейли Бибер