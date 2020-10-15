ТОП-3 знаков Зодиака мужчин, которые не терпят глупых женщин

Представители этих знаков зодиака не начнут отношения со слабо эрудированной девушкой, пишет Пятый канал.
Большинство мужчин при выборе спутницы жизни обращают внимание не только на внешние данные девушки, им особенно важен ее внутренний мир, умение вести беседу, уровень эрудированности и начитанности. Словом, они не начнут отношения с глупой женщиной. Астрологи объяснили, что особенно категоричны в этом вопросе представители трех знаков Зодиака.
Телец
Мужчина-Телец не привык размениваться на краткосрочные отношения, он ищет даму сердца, которая сможет стать хорошей матерью его детям. В девушках он ценит мудрость и остроумие. Проходя по улице мимо привлекательной девушки с длинными ресницами и «дутыми» губами, он обратит на нее внимание лишь на мгновение и пройдет дальше.
Водолей
Водолеи по природе своей прирожденные психологи, они легко читают по лицам людей их характеры. «Отпечаток интеллекта» или его отсутствие они определяют также просто. Мужчина-Водолей будет искать себе партнера равного и интересного. Проводить время с глупышкой ему наскучит довольно быстро.
Скорпион
Эмоциональные и переменчивые Скорпионы так же, как и Тельцы, ищут мудрую спутницу, которая сможет примириться с их особенностям характера. В молодости мужчина-Скорпион увлекается яркими, эксцентричными девушками, а в зрелом возрасте начинает искать в женщинах совершенно другое.