Восемь важных правил выбора сковороды

Качество не всегда означает высокую стоимость. Перед окончательным выбором и оплатой, следует учесть планируемые условия эксплуатации – духовой шкаф или плита, примерный ассортимент блюд, вес посуды и так далее.

Чтобы не выбросить деньги на ветер и не испортить себе настроение, перед покупкой следует ознакомиться со следующими правилами.

1. Вес

Сковорода не должна быть очень легкой или слишком тяжелой. Прибором пользуются как молодые, так и взрослые люди, поэтому важен баланс. Тяжелая сковорода в совокупности с приготовленным блюдом может оказаться неподъемной для пожилого человека. Посуда, изготовленная из прессованного алюминия и покрытая антипригарным слоем, – легкий вариант, но у него самый короткий срок службы и высокая вероятность деформации при нагреве.

Гораздо большей прочностью отличаются предметы из литого алюминия. Если материалом для изготовления сковороды служит нержавеющая сталь или чугун, то единственным недостатком будет тяжесть. Зато воздействие высокой температуры, удары и царапины не страшны для таких кухонных предметов.

2. Диаметр

Наиболее востребованными считаются приборы среднего размера – 22-24 см. Обычно это универсальные сковороды для приготовления любого блюда. Кстати, это неправильно, так как прибор должен использоваться по назначению. Нет никакого смысла в выборе сковороды с антипригарным покрытием для тушения овощей или диаметра 24 см для приготовления яичницы.

3. Основание

Толщина дна сковороды должна обеспечивать равномерный прогрев и достаточную прочность. К металлам, лучше всего проводящим тепло, относят алюминий, медь и сталь. Слишком тонкое дно будет сильно нагреваться и деформироваться.

4. Ручка

Она должна быть крепкой и удобной. Есть сковороды, в которых ручка выполнена из аналогичного материала, например, из нержавеющей стали. Воздействие высоких температур, конечно, не испортит ее, но быстрое хватание в случае экстренной ситуации обязательно приведет к ожогу. Оптимально ручка должна быть изготовлена из пластика или другого материала, обеспечивающего комфортную эксплуатацию. Не менее важный фактор – прочность и сопоставимость с весом полной сковороды.

5. Крышка

Бывает стеклянной или металлической. Первый вариант более удобен в эксплуатации – позволяет контролировать процесс приготовления блюда, не нарушая термического баланса. Второй – надежный, металлу не страшны падения и удары.

6. Совместимость с плитой

Например, индукционная плита требовательна к виду применяемой посуды. Приготовление обеда станет возможным только при наличии стального дна, способного концентрировать магнитное поле. Для электрической плиты важным показателем является вес, стабилизирующий сковороду. Совпадение диаметров необходимо для оптимального распределения тепла и предотвращения перегрева и деформирования.

7. Материал, использованный для изготовления кухонного атрибута

В продаже встречаются сковороды из нержавеющей стали, железные, титановые, алюминиевые, а также из различных сплавов. То, с чем соприкасается будущее блюдо, имеет большое значение. Керамическая сковорода, изготовленная из смеси песка, воды и глины, является экологически чистой. Легка, красива, не требует масла при приготовлении и не перегревается.

8. Стоимость

При рассмотрении этого показателя следует учитывать прочность сковороды и надежность антипригарного покрытия. На рынке представлено множество марок и моделей, выполненных из самых разнообразных материалов: сковороды из алюминия в сочетании с тефлоновым покрытием – самые экономичные. Нержавеющая сталь обойдется гораздо дороже, но и прослужит верой и правдой в несколько раз дольше, что с лихвой компенсирует первоначальные расходы.

Если сравнивать стоимость антипригарного покрытия, то самым дорогим является титановое - позволяет размешивать продукты как пластиковой лопаткой, так и металлической ложкой, совсем не требует масла и очень легко моется.