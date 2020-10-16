Трендовые юбки осени-зимы 2021, которые делают фигуру изящной

Драпировка, складка, бахрома — изучаем вместе с yapokupayu.ru самые модные юбочные вариации наступившего сезона.
Юбка — универсальный код женственности на все времена. Чтобы не запутаться в модном шифровании, предлагаем ознакомиться с нашей актуальной подборкой юбок и выбрать ту самую. Дождь из комплиментов и снегопад восторженных взглядов гарантируем!
Кожаная юбка
Дерзкая, яркая, смелая — юбка из кожи не сдает позиций уже не первый сезон. Надоело играть в «Матрицу»? Тогда у нас есть новость специально для вас: в моде все оттенки коричневого. Предлагаем выбрать карамельный (под ваш любимый латте) и стать самой нежной и дерзкой одновременно.
Стеганая юбка
Стеганка — новая любимица дизайнеров: кажется, из нее в этом сезоне сшили буквально все, и юбки не стали исключением. Не смеем спорить с авторитетным мнением и спешим вторить любимому одеялу. Комфорт, тепло и роль модной фаворитки с помощью одной только юбки — ставим безоговорочный лайк.
Юбка с драпировкой
В наступившем сезоне не осталась без внимания модных экспертов и юбка с драпировкой, представленная на подиумах в бархате, коже и костюмной ткани. Акцентную мини-модель сочетайте с базовым верхом и уверенной походкой. Эффектность появления гарантирована!
Юбка в складку
Ностальгирующим по школе дизайнеры предлагают в наступившем сезоне вспомнить о клетчатой юбке в складку. Приятный бонус взрослой жизни: можно больше не бояться строгих взглядов классной и смело надевать самую короткую. И если вас в этом полугодии куда-то и вызовут, то исключительно на диалог (с комплиментами и возгласами восхищения, разумеется).
Трикотажная юбка
Ищите компаньона к какао и любимой книге для самого уютного вечера? Трикотажная юбка — наш победитель в номинации. Осталось определиться с фактурой: в «рубчик», в «косичку» или просто гладкая, и можно чувствовать себя словно в мягких объятиях пледа даже в офисе.
Юбка с бахромой
Мечтаете, чтобы восторженно ловили каждое ваше движение? Юбка с бахромой — ваш секретный ключик от вау-эффекта. Добавьте решительный взгляд, и звание современной Покахонтас осенне-зимнего сезона вам обеспечено.
Полупрозрачная юбка
Полупрозрачная юбка — весьма неожиданный вариант для холодов, но, поверьте, оно того стоит. Выбирайте между романтичным кружевом и таинственным шифоном, сбалансируйте с помощью строгого верха и отправляйтесь на ту самую вечеринку года. Мы уверены: незамеченной вы точно не останетесь!