Семь советов от Елены Крыгиной, которые помогут быстро сделать макияж с утра

Начни с подготовки кожи

Даже если ты очень спешишь, у тебя наверняка найдется минутка, чтобы умыться (с использованием мягкого очищающего средства — оно удалит остатки себума, скопившегося на коже за ночь) и протереть лицо тоником или лосьоном. В своих видео об уходе Елена постоянно говорит, что хорошо подготовленный холст — половина успеха. И у нас нет повода ей не верить.

Наноси тон руками

Крыгина регулярно рассказывает о классных кистях, которые использует в работе. Но при этом добавляет, что в 100% случаев кисти нужны только визажистам, тогда как «простые смертные» вполне могут обойтись подушечками пальцев. Приятный бонус: тональные текстуры они наносят куда более естественным покрытием, чем кисти и даже спонжи. А после «применения» их достаточно протереть влажной салфеткой.

Не забудь хайлайтер

Если из дома нужно было выйти полчаса назад, а ты только проснулась, не забудь захватить с собой хайлайтер, говорит Елена. Немного в уголки глаз, немного на скулы, совсем чуть-чуть на спинку носа — и вот ты уже свежа как майская роза.

Крась ресницы правильно

Елену Крыгину часто обвиняют в том, что «ну, конечно, ты же визажист, ты любой тушью накрасишь так, что будет красиво». Но дело здесь не только и не столько в мастерстве, сколько в технике — о чем сама Лена периодически припоминает. И объясняет, что реснички, чтобы они были объемными и пушистыми, нужно красить задерживаясь у основания. А если хочется сексуальный кошачий взгляд, то в процессе их стоит уводить к внешнему уголку.

Держи под рукой красную помаду

По утрам бывает такое настроение, что не хочется вообще ничего. На этот случай Крыгина рекомендует иметь в бьюти-гардеробе красную помаду с холодным подтоном, которая всегда спасет положение. Красная помада для тебя может стать чем-то вроде «Жидкой удачи» из «Гарри Поттера». В смысле, придать уверенности и обаяния, когда это сообенно необходимо.

Используй Concrete

Нет, это не реклама. Да, нам правда нравятся «конкритики» Елены Крыгиной, несмотря на то, что мнения по ним в бьюти-сообществе неоднозначные. Нет смысла отрицать, что продукт и правда иногда лезет из тюбика так, словно опаздывает на поезд. Как нет смысла отрицать и то, что если испачкать им белую футболку, то с ней можно попрощаться.

Но если научиться управляться с Concrete, многофункциональным пигментом, то можно обнаружить, что всего капелькой продукта (особенно если мы говорим об универсальных оттенках Peach, Salmon, Plum или — новинка этой осени — Dusty Rose) можно сделать полноценный макияж за пару минут. Как? Просто используй его для глаз, губ и щек одновременно.

Улыбайся