Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: кто-то будет бегать на свидания, а кто-то забудется в труде

Женщина-Овен

Великолепные женщины-Овны в начале недели смогут проявить свои лучшие качества и стать магнитами для привлечения финансового благополучия. Энергетика звезд и планет будет благосклонна к тем, кто стремится к счастью честным путем. Со среды возможны недопонимания в семье, и Овнам предстоит находить компромиссные решения, чтобы достичь гармонии в отношениях с близкими людьми.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе звезды и планеты подарят возможность уделить время не только работе, но и близким. Укрепление семейных уз будет важным, и Тельцы смогут получить поддержку со стороны родных людей в трудную минуту. Позитивное мышление, умение находить компромиссы и воля к победе уберегут дам этого знака от неприятностей и позволят им с легкостью решать сложные задачи.

Женщина-Близнецы

Близнецам в начале недели стоит обратить внимание на незавершенные дела. Звезды и планеты будут диктовать свои правила, и женщинам этого знака предстоит вплотную заняться завершением текущей работы. Вторая половина недели будет более спокойной, а значит, будет время на любимые увлечения. Астрологи рекомендуют дамам-Близнецам развивать врожденные таланты, благодаря которым будет проще добиваться новых успехов в делах и личной жизни.

Женщина-Рак

Женщинам этого знака астрологи рекомендуют обратить внимание на себя и свои потребности. Энергетика звезд и планет будет позитивной, а значит, можно смело заниматься всем, что доставляет удовольствие и помогает развитию. Новые хобби, занятия спортом, обучение для карьерного роста — любые дела будут под силу, если верить в себя и не поддаваться на уговоры со стороны.

Женщина-Лев

Львицам с понедельника астрологи рекомендуют привести чувства к гармонии, чтобы не пострадать из-за своего упрямства. Умение находить компромиссные решения и вовремя останавливаться уберегут от оплошностей и разногласий как в деловой среде, так и с близкими людьми. Избежать неприятностей получится, если прислушаться к интуиции и не принимать скоропалительных решений.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе звезды и планеты подарят возможность пересмотреть планы, отказаться от всего, что устарело, и не тратить время попусту. Успех дам этого знака будет в их руках, поэтому нельзя упускать возможности, предоставленные судьбой. Внимание к деталям и внутренний голос помогут выбрать верное направление, а также привлечь в жизнь все, что важно: счастье, любовь и гармонию.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам на этой неделе стоит обратить внимание не только на работу, но и на создание уюта в доме. Обустройство семейного гнездышка поможет влюбленным Весам обрести гармонию в отношениях, а одиноким сердцам — привлечь в жизнь долгожданную любовь. Кроме того, Весам в первой половине недели стоит уделить внимание вопросам, связанным с финансами: энергетика звезд и планет будет благосклонной для привлечения прибыли.

Женщина-Скорпион