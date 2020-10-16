СОВЕТ ДЕРМАТОЛОГА ⟩ От каких уходовых средств нужно отказаться в холода

Это поможет не навредить кожным покровам и избежать чувства сухости и стянутости.

В первую очередь, нужно проверить состав всех имеющихся баночек с кремами, масками, тониками и лосьонами. Если среди перечисленных компонентов имеется спирт, то отказаться от данного средства.

- Выбирайте мягкие очищающие средства с минимальным количеством раздражающих ингредиентов и отдушек. Используйте средства на кремовой основе и ограничьте использование тоников, исключите продукты на спиртовой основе, - советует врач.

Хороший эффект дадут регулярные маски, они помогут насытить кожу питательными веществами и увлажнить ее. Третьим важным фактором является SPF-защита. Она нужна даже в холодное время года.

- Пусть вас не обманывает пасмурное небо, затянутое облаками, обязательно наносите крем с SPF-фильтром не менее 15, - уверяет эксперт.

В холодное время года целесообразно использовать более питательные средства ухода, чем летом. А еще не забывать о бальзаме для губ и креме для рук.