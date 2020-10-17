ТОП-5 подарков, которые могут сломать жизнь

Вещи имеют свойство притягивать в жизнь человека как хорошие события, так и негативные. Иногда люди дарят предметы, которые нельзя принимать, но сами даже об этом не задумываются. Рассказываем, что категорически нельзя принимать в качестве подарка и дарить. Если вам или вашим близким действительно нужны эти вещи, то лучше презентовать деньги, на которые человек сам купит для себя необходимое.

Часы

Считается, если подаришь часы человеку, то непременно с ним поссоришься или расстанешься, так как стрелки похожи на острые ножи, которые могут обрезать дружбу. В Китае такой подарок воспринимается более негативно: считается, что часы будут отсчитывать время, которое человеку осталось прожить. Это объясняется тем, что иероглифы, которые обозначают смерть, и слово «часы» очень схожи по написанию.

Платок

Популярный подарок в нашей стране: любая женщина будет рада красивому аксессуару, но дарить его тоже нельзя. Считается, что он приведет к несчастью и горьким слезам, ведь платки издавна ассоциировались с болезнью и печалью.

Пустой кошелек

Это очевидно, если подарить пустой кошелек, то у его обладателя будут финансовые трудности. С точки зрения энергетики, человека обрекают на нищету. Про эту примету знают практически все. Если будете дарить кошелек, то вложите пару купюр.

Нож

Ножи, как и все острые вещи, принимаемые в дар, могут поссорить людей, внести раздор и недопонимание в отношения. За такой подарок лучше давать выкуп. Эта примета популярна не только во всем мире. Нож — это энергия войны, которая может спровоцировать своего хозяина на агрессию.

Зеркало