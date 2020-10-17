Женщина поблагодарила пандемию коронавируса за спасение брака

До начала пандемии жительница Мельбурна подумывала о том, чтобы расстаться с мужем, снять квартиру поближе к офису и воспитывать сына в одиночестве. Причиной были постоянные задержки супруга на работе и его нежелание вникать в домашние проблемы или участвовать в воспитании сына. Малайзийка призналась, что продолжала жить с ним вместе по привычке, но полагала, что это нормально после 12 лет брака, пишет Lenta.ru.

Из-за строгих ограничений, связанных с COVID-19, ей с мужем пришлось работать из дома вместе с трехлетним ребенком. Несмотря на то что мужчина видел, как сложно жене совмещать трудовые обязанности и заботу о сыне, он все же не помогал ей и злился, если шум мешал ему сосредоточиться. В какой-то момент она попросила его полчаса присмотреть за мальчиком, пока она проведет онлайн-занятие, но муж вручил ему шумную игрушку, а сам пошел в душ. Урок был сорван.

Похожие ситуации повторялись не один раз. После очередного промаха малайзийка устроила мужу истерику и некоторое время отказывалась с ним разговаривать. После этого он стал каждый вечер купать сына без напоминания, присматривать за ним, когда у жены были уроки, и предупреждать о моментах, в которые ему самому требовалась тишина.

В итоге муж начал проводить с ребенком больше времени, подружился с ним и научился самостоятельно укладывать его спать. Женщина призналась, что до начала пандемии не могла о таком и мечтать. Их супружеские отношения также наладились: они начали честно общаться между собой и вновь почувствовали, что любят друг друга.

«COVID-19 принес боль и разруху во многие семьи, но лично я благодарна ему за спасение брака», — подытожила малайзийка.