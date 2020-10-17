«Банка боли». Мать придумала для детей оригинальное наказание и восхитила пользователей Сети

За каждую провинность трое её детей должны положить от десяти центов до одного сингапурского доллара в так называемую «банку боли». Список нарушений и суммы для наглядности вывешены на холодильнике, передает Life.ru.

Так, шум до 9 утра или подъём до 6:30 караются взысканием в доллар, аналогичное — если дети не прибрались до того, как стали играть в свои гаджеты. За не повешенное после купания полотенце и выход из-за стола во время еды маленьким сингапурцам грозит штраф в 50 центов, и по 10 центов им предстоит заплатить за каждую разбросанную вещь до отхода ко сну. Если же ребята не сделали домашнее задание, то мать отбирает у них смартфоны и прочие девайсы.

По словам женщины, такой метод воспитания позволит ребятам «почувствовать боль от потери своих устройств и денег», а затем извлечь уроки. Леза отметила, что хоть такое наказание может показаться для некоторых суровым, зато в семье не допускается рукоприкладство. Кленк предупредила, что в системе штрафов нельзя переусердствовать и не следует делать список проступков слишком длинным. При этом важно, чтобы ребята оставались творческими и активными.