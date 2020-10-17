Пять признаков, когда ревность мужчины — неадекватна

Когда ревнуют даже к друзьям партнера, его делам и увлечениям

Все из-за заниженной самооценки ревнивца. Он постоянно мучает партнера вопросами, кто для него важнее, кто на первом месте. Ревнующего терзает страх: ему что-то или кого-то предпочтут, он окажется недостаточно хорош, пишет Lady.mail.ru.

«С ними интереснее? А как же я? Как же наши традиционные пятничные ужины и субботние завтраки с блинчиками?»

Друзей, знакомых и интересы, представляющие собой угрозу ценности и уникальности партнера, этот человек будет исступленно критиковать: «Что, ты пойдешь к нему в гости, без меня? К этому безответственному, пустому человеку? Да что ты в нем нашел?»

Подспудно это звучит так: «Ну я, ну есть же я, но я же лучше! Зачем тебе все эти люди, когда есть я? Или я тебе уже надоел, ты собираешься меня бросить?

Когда начинают что-то запрещать партнеру

Мужчина или женщина здесь пытаются занять роль не взрослого партнера, а родителя, во власти которого отпустить ребенка гулять или заставить его заниматься чем-то полезным — делать уроки, например.

«В субботу на рыбалку с друзьями не поедешь, нам нужно ехать на строительный рынок за плиткой для ванной». Или: «Ты должна ждать меня дома с горячим ужином, никаких встреч с подругами».

Да, такое поведение ревнивца снимает ответственность: «Я к вам не пришла не потому, что я вас больше не люблю и вы мне нисколько неинтересны, это меня муж не пустил».

Но есть и оборотная сторона медали. Однажды возникнет ситуация, когда свобода действий и выбора будет очень нужна, а партнер уже привыкнет обращаться с вами, как с вещью, которая должна лежать на своем месте и без его разрешения никуда не двигаться. Получить разрешение тогда будет сложно. Вещам ведь не положено разговаривать и иметь волю.

Когда мстят за измены, которых не было

Будучи чрезвычайно мнительным, подозрительным и с большой фантазией, ревнивец способен собрать доказательства измены партнера буквально из ничего. И тут же использует этот проступок любимого человека как повод дать больше свободы себе. С чистой совестью он начнет делать то, что партнеру раньше не нравилось, против чего он протестовал.

«Я точно знаю, что ты мне изменяешь! А раз так, то я тоже буду делать все, что хочу. Домой ночевать не приду, и даже не спрашивай, где буду и у кого». Ни в коем случае нельзя поддаваться на этот шантаж.

Когда запрещают проявлять сексуальность

Ревнивец протестует против того, чтобы его партнер выглядел привлекательно. Убеждает, что спортзал — пустая трата времени и денег. Зачем становиться лучше, если я тебя люблю и так?

«Эта юбка слишком коротка, в такой ты никуда не пойдешь!» Или: «Милый, ешь на здоровье!» — наливая пятую тарелку борща супругу, который уже и так поправился на 10 килограммов.

Если начать угождать ревнивцу, то довольно скоро можно превратиться в непривлекательного и неинтересного человека, с которым никому не хочется общаться, дружить и работать вместе. Заводить роман — тем более.