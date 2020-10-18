Важнее, чем кажется: что будет, если не помыть окна осенью

У хозяек принято мыть окна дважды в год — весной и осенью. И практически у всех это занятие входит в топ самых нелюбимых дел по дому. Но стоит все же себя пересилить и потратить пару часов на то, чтобы отмыть окна к зиме. Ведь если оставить их грязными, это не лучшим образом повлияет на качество жизни.

Выше риск возникновения аллергии

За лето на окнах оседает не только пыль, но и пыльца растений, и канцерогены от выхлопных газов, и сажа, и бог знает что еще. Ведь не зря же эксперты говорят, что дома воздух зачастую грязнее, чем на улице. Если все это счастье не смыть, то рано или поздно какая-то часть ядовитых веществ окажется в квартире, вы ведь ее все-таки проветриваете. А значит, вы вместе с домочадцами будете дышать концентрированной грязью. Это чревато и насморком, и проблемами с легкими, и аллергией, сообщает Wday.ru.

Чаще бывает депрессия

В доме будет меньше света — это сто процентов. Вы удивитесь, насколько «обрезает» спектр солнечных лучей накопившаяся на окнах грязь. А меньше света — значит, меньше серотонина. Чем темнее в доме, тем больше вероятность депрессии. К тому же чаще придется включать электричество, что в какой-то мере отразится и на кошельке — счета за свет подрастут.

В доме станет холоднее

Если вам повезло жить на солнечной стороне, солнце греет вашу квартиру не хуже батарей отопления. Во всяком случае, днем. Но если окна грязные, то тепла сразу становится в разы меньше. А значит, придется кутаться в теплый свитер, включать обогреватель, раз за разом кипятить чайник. И это тоже не лучшим образом отразится на счетах за электричество.

Почему весной и осенью?