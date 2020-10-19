Гороскоп на 2021 год для женщин: у кого наступает время огромного успеха, а кому надо будет отправиться на поиски любимого мужчины

Астрологи рекомендуют представительницам всех знаков Зодиака следовать шести простым правилам счастливой жизни. В 2021 году не стоит полагаться лишь на свои инстинкты и шестое чувство. Очень важно разработать в начале года план и следовать ему все двенадцать месяцев.

Женщина-Овен

Начало года этим женщинам стоит посвятить наведению порядка в своем доме. Важно выбросить весь лишний хлам и поддерживать чистоту. Это очень важно, поскольку звезды и планеты могут быть настроены негативно. Большой успех ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки. Заговоры и обряды на счастливое замужество помогут одиноким Овнам и тем, кто ждет предложения руки и сердца от второй половинки.

Женщина-Телец

Начало года для Тельцов будет самым благоприятным временем. Женщинам этого знака удастся преуспеть в работе и делах, найти новое увлечение. С конце весны придется бороться с невезением. В этом Тельцам помогут три магических способа и немного оптимизма. Не нужно настраивать себя на отрицательную волну. Летом стоит сфокусироваться на работе и не тратить много денег. Ближе к осени ситуация изменится в лучшую сторону. Планировать отпуск лучше на сентябрь или октябрь.

Женщина-Близнецы

У Близнецов наступает период большой удачи в любовной сфере и сфере общения в целом. 2021 год — время удачных знакомств. Это будет год, в который многим Близнецам наконец удастся избавиться от токсичных женских установок, которые мешают им стать счастливыми. Это время освобождения и позитивных мыслей. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что жизнь представительниц этого Знака в 2021 году сильно изменится.

Женщина-Рак

Начало года будет очень тяжелым из-за кардинальной перемены в энергетике звезд и планет. До февраля Ракам стоит помнить о пяти источниках женской энергии и удачи. Также полезно будет сфокусироваться на домашних делах, больше времени и внимания уделять детям, второй половинке, родственникам. С начала весны и до конца года можно и даже нужно войти в режим активности. В делах и на работе необходимо будет проявлять больше инициативы.

Женщина-Лев

Женщинам этого знака нужно стремиться к спокойствию в 2021 году. Каждое нервное перенапряжение, каждое переутомление будет негативно сказываться на настроении, здоровье и удаче. Представительницы этого знака входят в список самых недоступных женщин. В 2021 году стоит это немного изменить. Мужчинам захочется добиваться любви Львов, но никто не станет биться головой в закрытую дверь. Недоступность астрологи советуют заменить загадочностью. Что касается финансовой сферы, то почти весь год будет стабильным и благоприятным для Львов.

Женщина-Дева