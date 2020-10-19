ЧТО ЖЕ ОНА ЕСТ? ⟩ Видео: скудный рацион Ренаты Литвиновой удивил фанатов

Актриса, сценаристка и режиссер Рената Литвинова никогда не скрывала, что для нее быть красивой - это значит «быть худой», пишет Topnews.
Как выяснилось, знаменитость обедает двумя жалкими оладушками из цукини. Рената озвучила, что в рецепт приготовления этого «блюда красоты», иллюстрирующего ее «несчастное питание», входит «яйцо и много травы».
Рената также рассказала своим подписчицам, как обрести такую же форму, как у нее. Начать можно с прогулок с утяжелителями, причем их необходимо закрепить не только на ногах, но и на руках.
Надо сказать, что интернет-пользователи подвергли критике и «здравый смысл и состоятельность» ее тренера-диетолога, и сбалансированность диеты, и необходимость столь строгих ограничений, и бледность и измождённый вид Ренаты.